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台南胡麻產區安定農會推芝麻禮盒 搭配農夫市集重開張

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南胡麻產區安定農會推芝麻禮盒，搭配農夫市集重開張。記者周宗禎／攝影
台南胡麻產區安定農會推芝麻禮盒，搭配農夫市集重開張。記者周宗禎／攝影

台南市安定區農會今天推出胡麻系列產品禮盒，配合每個月兩次的農夫市集發表亮相。農會總幹事王寶民表示，全新禮盒內含在地胡麻油、芝麻粉、芝麻糖，可依客戶需求彈性搭配，歡迎訂購、送禮自用兩相宜。

安定農會去年協助在地青農聯誼會，每月第二、四個星期六，在農會旁的停車場開設農夫市集，由小農設攤販售新鮮蔬果及農產加工品，增加小農的銷售通路。

安定區青農聯誼會長詹勝凱說，今天市集有14攤，農會提供場地攤架，原本已有固定人潮，卻因疫情停擺5個月，捲土重來希望再接再厲；市集攤販有友善種植米、木瓜、甘蔗等作物與在地生產雞蛋、滷味、米糕、冰淇淋等農產加工品，歡迎回鄉務農青年加入，雖以作物為主，也有素描園藝，因交通方便接近南科，期待發展成40攤以上市集。

胡麻是安定區特產，去年種植64公頃，今年因雨及氣候影響減少到60公頃，農會契作保證價格100元以上；推出胡麻油、芝麻粉、芝麻糖等系列產品，以往各自販售，為開拓市場開發伴手禮，推出全新胡麻禮盒，一罐芝麻清油，芝麻糖、芝麻粉各一包，三合一優惠價600元，比別單買還便宜，消費者也可客製搭配。

台南胡麻產區安定農會推芝麻禮盒，搭配農夫市集重開張。記者周宗禎／攝影
台南胡麻產區安定農會推芝麻禮盒，搭配農夫市集重開張。記者周宗禎／攝影
台南胡麻產區安定農會推芝麻禮盒，搭配農夫市集重開張。記者周宗禎／攝影
台南胡麻產區安定農會推芝麻禮盒，搭配農夫市集重開張。記者周宗禎／攝影
台南胡麻產區安定農會推芝麻禮盒，搭配農夫市集重開張。記者周宗禎／攝影
台南胡麻產區安定農會推芝麻禮盒，搭配農夫市集重開張。記者周宗禎／攝影
台南胡麻產區安定農會推芝麻禮盒，搭配農夫市集重開張。記者周宗禎／攝影
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台南胡麻產區安定農會推芝麻禮盒，搭配農夫市集重開張。記者周宗禎／攝影
台南胡麻產區安定農會推芝麻禮盒，搭配農夫市集重開張。記者周宗禎／攝影
台南胡麻產區安定農會推芝麻禮盒，搭配農夫市集重開張。記者周宗禎／攝影
台南胡麻產區安定農會推芝麻禮盒，搭配農夫市集重開張。記者周宗禎／攝影

農會 青農 聯誼

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