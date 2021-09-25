聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南胡麻產區安定農會推芝麻禮盒 搭配農夫市集重開張
台南市安定區農會今天推出胡麻系列產品禮盒，配合每個月兩次的農夫市集發表亮相。農會總幹事王寶民表示，全新禮盒內含在地胡麻油、芝麻粉、芝麻糖，可依客戶需求彈性搭配，歡迎訂購、送禮自用兩相宜。
安定農會去年協助在地青農聯誼會，每月第二、四個星期六，在農會旁的停車場開設農夫市集，由小農設攤販售新鮮蔬果及農產加工品，增加小農的銷售通路。
安定區青農聯誼會長詹勝凱說，今天市集有14攤，農會提供場地攤架，原本已有固定人潮，卻因疫情停擺5個月，捲土重來希望再接再厲；市集攤販有友善種植米、木瓜、甘蔗等作物與在地生產雞蛋、滷味、米糕、冰淇淋等農產加工品，歡迎回鄉務農青年加入，雖以作物為主，也有素描園藝，因交通方便接近南科，期待發展成40攤以上市集。
胡麻是安定區特產，去年種植64公頃，今年因雨及氣候影響減少到60公頃，農會契作保證價格100元以上；推出胡麻油、芝麻粉、芝麻糖等系列產品，以往各自販售，為開拓市場開發伴手禮，推出全新胡麻禮盒，一罐芝麻清油，芝麻糖、芝麻粉各一包，三合一優惠價600元，比別單買還便宜，消費者也可客製搭配。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言