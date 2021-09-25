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台南藏金閣首辦捐血救血荒 捐血袋數不夠快去馳援
台南血液庫存量偏低，南市環保局藏金閣今天利用拍賣會活動，首次結合台南捐血中心，舉辦「你捐血，拿好禮」捐血活動，除了吸引民眾捐血，也拍出近28萬元的二手家具與創意產品。但捐血量不夠多，還需加把勁。
依台灣血液基金會的血液庫資料顯示，台南血液存量4至7日，處於偏低情形，需要更多民眾踴躍捐血。台南市環保局藏金閣每月的二手家具拍賣會，10多年來從未與捐血中心合作辦捐血活動，為了讓血液存量增加，今天特別辦捐血活動。
藏金閣今天的拍賣會主打家具是珍稀美品，有檜木中藥櫃、手作3 抽櫃及2輛自行車王，其中大型檜木中藥櫥底價5萬2000元，經過多次喊價後，以6萬2000元得標；另小型檜木中藥櫥底價2萬6000元，經一番競價，以3萬500元拍定。
環保局長謝世傑、副局長侯俊彥都來參加拍賣活動，侯俊彥也客串拍賣員，上場主持拍賣活動，此起彼落的喊價中，成了他的初體驗。
「你捐血，拿好禮」活動提供多功能密封罐、洗衣粉、環保吸管、台塑生醫公司贊助的抗菌噴霧等8種好禮；凡捐血250c.c可任選4件，捐500c.c則可全部帶走，到中午有40多人捐血，活動到下午3時結束，歡迎民眾前往捐血。藏金閣位於台南市東區府東街41巷6號。
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