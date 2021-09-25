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台南藏金閣首辦捐血救血荒 捐血袋數不夠快去馳援

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局藏金閣今天舉行拍賣會，大、小中藥櫃各以6萬2000元、3萬500元拍出。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局藏金閣今天舉行拍賣會，大、小中藥櫃各以6萬2000元、3萬500元拍出。記者鄭惠仁／攝影

台南血液庫存量偏低，南市環保局藏金閣今天利用拍賣會活動，首次結合台南捐血中心，舉辦「你捐血，拿好禮」捐血活動，除了吸引民眾捐血，也拍出近28萬元的二手家具與創意產品。但捐血量不夠多，還需加把勁。

依台灣血液基金會的血液庫資料顯示，台南血液存量4至7日，處於偏低情形，需要更多民眾踴躍捐血。台南市環保局藏金閣每月的二手家具拍賣會，10多年來從未與捐血中心合作辦捐血活動，為了讓血液存量增加，今天特別辦捐血活動。

藏金閣今天的拍賣會主打家具是珍稀美品，有檜木中藥櫃、手作3 抽櫃及2輛自行車王，其中大型檜木中藥櫥底價5萬2000元，經過多次喊價後，以6萬2000元得標；另小型檜木中藥櫥底價2萬6000元，經一番競價，以3萬500元拍定。

環保局長謝世傑、副局長侯俊彥都來參加拍賣活動，侯俊彥也客串拍賣員，上場主持拍賣活動，此起彼落的喊價中，成了他的初體驗。

「你捐血，拿好禮」活動提供多功能密封罐、洗衣粉、環保吸管、台塑生醫公司贊助的抗菌噴霧等8種好禮；凡捐血250c.c可任選4件，捐500c.c則可全部帶走，到中午有40多人捐血，活動到下午3時結束，歡迎民眾前往捐血。藏金閣位於台南市東區府東街41巷6號。

台南市環保局藏金閣今天的拍賣會結合捐血中心舉辦捐血活動救血荒。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局藏金閣今天的拍賣會結合捐血中心舉辦捐血活動救血荒。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局藏金閣今天舉行拍賣會，副局長侯俊彥（右二）客串拍賣員。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局藏金閣今天舉行拍賣會，副局長侯俊彥（右二）客串拍賣員。記者鄭惠仁／攝影

捐血中心 拍賣會 中藥

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