台南藏金閣首辦捐血救血荒 捐血袋數不夠快去馳援

台南血液庫存量偏低，南市環保局藏金閣今天利用拍賣會活動，首次結合台南捐血中心，舉辦「你捐血，拿好禮」捐血活動，除了吸引民眾捐血，也拍出近28萬元的二手家具與創意產品。但捐血量不夠多，還需加把勁。

依台灣血液基金會的血液庫資料顯示，台南血液存量4至7日，處於偏低情形，需要更多民眾踴躍捐血。台南市環保局藏金閣每月的二手家具拍賣會，10多年來從未與捐血中心合作辦捐血活動，為了讓血液存量增加，今天特別辦捐血活動。

藏金閣今天的拍賣會主打家具是珍稀美品，有檜木中藥櫃、手作3 抽櫃及2輛自行車王，其中大型檜木中藥櫥底價5萬2000元，經過多次喊價後，以6萬2000元得標；另小型檜木中藥櫥底價2萬6000元，經一番競價，以3萬500元拍定。

環保局長謝世傑、副局長侯俊彥都來參加拍賣活動，侯俊彥也客串拍賣員，上場主持拍賣活動，此起彼落的喊價中，成了他的初體驗。