中正研究生接種高端昏迷 民眾黨嘉市黨部慰問

嘉義縣中正大學黃姓男研究生打高端疫苗6天後，16日騎機車停等紅綠燈，突然昏迷摔倒，路人報案緊急送大林慈濟醫院，經2次重大手術至今仍陷昏迷，在加護病房救治；台灣民眾黨嘉義市黨部主委吳亭蓁上午到大林慈濟，探望家屬贈慰問金，批政府對疫苗不良事件後續處理協助流程冗長消極。

吳亭蓁說，COVID-19疫苗接種以來，不良反應疑似個案層出不窮，但政府在後續處理及協助過程流程冗長且消極，家屬不知所措，求助無門，呼籲政府積極協助相關個案家屬，尤其像黃姓研究生接受治療個案。

她允諾家屬會儘快請立委黨團，針對疫苗不良反應事件補助申請期間縮短，讓家屬儘快得到受害救濟款，協助家屬爭取更多權益，會召開記者會為家屬發聲，讓政府正視問題。

家屬說，黃生10日施打高端疫苗，6天後騎機車外出停等紅綠燈突昏厥摔到，送醫急救檢查疑似腦中風 (頸動脈血栓)，因黃生身體健康無相關病史，經衛生所向指揮中心通報疫苗不良事件，協助家屬申請預防接種受害救濟，但經多日未聞相關單位關心慰問，對政府處理事件效率不能苟同。

家屬第一時間接獲消息，放下手邊工作從桃園趕到大林慈濟，防疫期間每4天需通過醫院快篩才能進加護病房探視，每次500元，來嘉義無固定處所，只能暫居黃生租賃校外宿舍，房東得知家屬每天進出醫院怕宿舍受病毒感染，婉轉告知家屬另尋住處。