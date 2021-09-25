快訊

【黨主席決戰】黃復興對決地方組織 誰能催出投票率成勝負關鍵

「52604932」千萬富翁是你嗎？ 7-8月期統一發票特別獎出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中正研究生接種高端昏迷 民眾黨嘉市黨部慰問

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣中正大學黃姓男研究生打高端疫苗6天後，16日騎機車停等紅綠燈，突然昏迷摔倒，路人報案送大林慈濟醫院，經2 次重大手術至今仍陷昏迷，台灣民眾黨嘉義市黨部主委吳亭蓁(右)上午到大林慈濟探望家屬贈慰問金。圖／民眾黨嘉市黨部提供
嘉義縣中正大學黃姓男研究生打高端疫苗6天後，16日騎機車停等紅綠燈，突然昏迷摔倒，路人報案送大林慈濟醫院，經2 次重大手術至今仍陷昏迷，台灣民眾黨嘉義市黨部主委吳亭蓁(右)上午到大林慈濟探望家屬贈慰問金。圖／民眾黨嘉市黨部提供

嘉義縣中正大學黃姓男研究生打高端疫苗6天後，16日騎機車停等紅綠燈，突然昏迷摔倒，路人報案緊急送大林慈濟醫院，經2次重大手術至今仍陷昏迷，在加護病房救治；台灣民眾黨嘉義市黨部主委吳亭蓁上午到大林慈濟，探望家屬贈慰問金，批政府對疫苗不良事件後續處理協助流程冗長消極。

吳亭蓁說，COVID-19疫苗接種以來，不良反應疑似個案層出不窮，但政府在後續處理及協助過程流程冗長且消極，家屬不知所措，求助無門，呼籲政府積極協助相關個案家屬，尤其像黃姓研究生接受治療個案。

她允諾家屬會儘快請立委黨團，針對疫苗不良反應事件補助申請期間縮短，讓家屬儘快得到受害救濟款，協助家屬爭取更多權益，會召開記者會為家屬發聲，讓政府正視問題。

家屬說，黃生10日施打高端疫苗，6天後騎機車外出停等紅綠燈突昏厥摔到，送醫急救檢查疑似腦中風 (頸動脈血栓)，因黃生身體健康無相關病史，經衛生所向指揮中心通報疫苗不良事件，協助家屬申請預防接種受害救濟，但經多日未聞相關單位關心慰問，對政府處理事件效率不能苟同。

家屬第一時間接獲消息，放下手邊工作從桃園趕到大林慈濟，防疫期間每4天需通過醫院快篩才能進加護病房探視，每次500元，來嘉義無固定處所，只能暫居黃生租賃校外宿舍，房東得知家屬每天進出醫院怕宿舍受病毒感染，婉轉告知家屬另尋住處。

衛生局長趙紋華說，事件發生，馬上依預防接種受害救濟程序通報，另會請醫院協助家屬；大林慈濟說，院方全力照護患者並協助家屬；中正主秘楊宇勛說，校方協助處理，導師全程陪同關懷，他與黃生父親見面，提供學校宿舍及餐食，黃父婉拒。

嘉義縣中正大學黃姓男研究生打高端疫苗6天後，16日騎機車停等紅綠燈，突然昏迷摔倒，路人報案送大林慈濟醫院，經2 次重大手術至今仍陷昏迷，台灣民眾黨嘉義市黨部主委吳亭蓁(左)上午到大林慈濟探望家屬贈慰問金。圖／民眾黨嘉市黨部提供
嘉義縣中正大學黃姓男研究生打高端疫苗6天後，16日騎機車停等紅綠燈，突然昏迷摔倒，路人報案送大林慈濟醫院，經2 次重大手術至今仍陷昏迷，台灣民眾黨嘉義市黨部主委吳亭蓁(左)上午到大林慈濟探望家屬贈慰問金。圖／民眾黨嘉市黨部提供

高端疫苗 慈濟 嘉義

延伸閱讀

盟友國捐贈疫苗接力抵台 新竹漁港升6國國旗致謝

國民黨主席選舉投票踴躍 新竹市黨部估投票率上看5成

國民黨主席上午投票率 台中市黨部：已近3.5成

整理包／青少年接種BNT疫苗後 4大注意事項不可不知

相關新聞

台南取消拔智慧毛 小一新生帶狀元帽點硃砂、開智慧

今年台南孔廟文化節因疫情取消「拔智慧毛」的傳統，改為販售超萌「智慧牛」玩偶，不必拔毛就能將「整隻牛」帶回家，今天由台南市...

聯手打炒房 台南擬提高房屋稅

中央打炒房，因台南市房價節節攀升，南市府財稅局為抑制房地產投機炒作，將向議會提案修正「台南市房屋稅徵收率自治條例」，非自...

中正研究生接種高端昏迷 民眾黨嘉市黨部慰問

嘉義縣中正大學黃姓男研究生打高端疫苗6天後，16日騎機車停等紅綠燈，突然昏迷摔倒，路人報案緊急送大林慈濟醫院，經2次重大...

全國性公投12月18日舉行 台南今舉辦防疫模擬演練

全國性公民投票投票日將在12月18日舉行，台南市選委會今天舉辦投開票程序防疫模擬演練，邀集37區的區長觀摩，並由各區公所...

安南國際村公園步道規畫不佳 南市府編經費改善

台南市安南區新順里國際村公園因電力設備位在步道位置，加上步道設施規畫不佳，民眾使用率低，當地反映後，市府工務局編列200...

爭取疫情後更多遊客 台南培訓稀少語別導覽員今結業

疫情衝擊觀光旅遊產業，為爭取更多遊客，台南市觀旅局舉辦「稀少語別旅遊導覽人員培訓」，22位越南、馬來西亞、菲律賓、印尼僑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。