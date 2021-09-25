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全國性公投12月18日舉行 台南今舉辦防疫模擬演練

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
全國性公民投票投票日將在12月18日舉行，台南市選委會今天舉辦投開票程序防疫模擬演練。圖／南市選委會提供
全國性公民投票投票日將在12月18日舉行，台南市選委會今天舉辦投開票程序防疫模擬演練。圖／南市選委會提供

全國性公民投票投票日將在12月18日舉行，台南市選委會今天舉辦投開票程序防疫模擬演練，邀集37區的區長觀摩，並由各區公所民政課長實際參與演練，以因應投開票所防疫作業的突發狀況，希望提升選務人員應變能力。

南市選委會今天在安平國中舉辦「110年全國性公民投票投開票程序防疫模擬演練」，中選會主委李進勇也到演練現場慰問參演人員，並要求選委會督導各投開票所，在投票日落實各項防疫工作。

南市選委會主委方進呈表示，公投訂在12月18日舉行，對於防疫仍須要有高度警戒，今天由各區民政課長擔任投票權人實際參與演練，內容包含投開票程序、防疫整備工作、投開票所現場防疫作業與防疫突發狀況等模擬演練。區長部分，則要在後續各區公所舉辦的投開票所工作人員講習，要針對投開票所防疫措施加強宣導，投票當日督導工作人員落實執行，希望順利完成公投程序。

全國性公民投票投票日將在12月18日舉行，台南市選委會今天舉辦投開票程序防疫模擬演練。圖／南市選委會提供
全國性公民投票投票日將在12月18日舉行，台南市選委會今天舉辦投開票程序防疫模擬演練。圖／南市選委會提供

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