全國性公投12月18日舉行 台南今舉辦防疫模擬演練

全國性公民投票投票日將在12月18日舉行，台南市選委會今天舉辦投開票程序防疫模擬演練，邀集37區的區長觀摩，並由各區公所民政課長實際參與演練，以因應投開票所防疫作業的突發狀況，希望提升選務人員應變能力。

南市選委會今天在安平國中舉辦「110年全國性公民投票投開票程序防疫模擬演練」，中選會主委李進勇也到演練現場慰問參演人員，並要求選委會督導各投開票所，在投票日落實各項防疫工作。