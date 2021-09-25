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安南國際村公園步道規畫不佳 南市府編經費改善

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市工務局編列200萬元經費整建安南區新順里國際村公園。圖／南市工務局提供
台南市工務局編列200萬元經費整建安南區新順里國際村公園。圖／南市工務局提供

台南市安南區新順里國際村公園因電力設備位在步道位置，加上步道設施規畫不佳，民眾使用率低，當地反映後，市府工務局編列200萬元整建，遷移電力設備、抬升步道並進行排水改善等，近日完工後，公園煥然一新，常見有民眾在公園內休憩，一改以往的冷清場景。

安南區地廣人稠，近年重劃區陸續開發，人口持續進駐，其中，新順里國際村人口有7500人，里內目前已開闢6座鄰里公園，但國際村公園因電力設備位在步道上，民眾步行容易受阻，且步道與鄰接道路齊平，常有人誤認為停車格，減低民眾使用公園的興趣。

工務局表示，除了請台電公司配合電力設備遷移，市府也編列預算進行步道抬升、斜坡道出入口、園內排水改善、景觀燈增設、草坪及阿勃勒栽種等整建。目前國際村公園面積約377坪，周邊社區住宅林立，相信整建後，大幅提升更舒適的休閒生活環境與空間。

阿勃勒 台電 重劃區

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