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台南取消拔智慧毛 小一新生帶狀元帽點硃砂、開智慧
今年台南孔廟文化節因疫情取消「拔智慧毛」的傳統，改為販售超萌「智慧牛」玩偶，不必拔毛就能將「整隻牛」帶回家，今天由台南市長黃偉哲在孔廟大成殿為120名小學一年級新生點硃砂、啟智慧，有雙胞胎穿著相同洋裝盛裝出席，也有小男孩頭戴狀元帽，羞澀地說「我要考第一名」。
「啟蒙大典—硃砂啟智」活動開放報名第1天，限額120名就全數額滿，今天儀式開始，先由以成書院禮生引領黃偉哲、新生及家長走過「禮門」進入大成殿行啟蒙禮，由黃偉哲替小一新生點硃砂，隨後再行「義路」、遊「泮池」，最後發送「聰明包」，做為新生祝福。
黃偉哲說，替新生在虎口點上硃砂，象徵能好好讀書、考試考好，來參加活動代表著家長對孩子的殷殷期盼，實在讓人感動。
文化局表示，今年孔廟文化節以「蒲牢鐘響」為主題，象徵讓台南孔廟的鏞鐘持續傳響，延續教育學習的理念。國定古蹟台南孔廟修復工程已完工，距離上次大修已逾30多年，範圍涵蓋將近整個園區，近年孔廟區內多株老樹植栽因故凋零，因此台南市孔廟文化基金會也規畫在9月28日秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮後舉辦植樹祈福紀念。
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