台南取消拔智慧毛 小一新生帶狀元帽點硃砂、開智慧

今年台南孔廟文化節因疫情取消「拔智慧毛」的傳統，改為販售超萌「智慧牛」玩偶，不必拔毛就能將「整隻牛」帶回家，今天由台南市長黃偉哲在孔廟大成殿為120名小學一年級新生點硃砂、啟智慧，有雙胞胎穿著相同洋裝盛裝出席，也有小男孩頭戴狀元帽，羞澀地說「我要考第一名」。

「啟蒙大典—硃砂啟智」活動開放報名第1天，限額120名就全數額滿，今天儀式開始，先由以成書院禮生引領黃偉哲、新生及家長走過「禮門」進入大成殿行啟蒙禮，由黃偉哲替小一新生點硃砂，隨後再行「義路」、遊「泮池」，最後發送「聰明包」，做為新生祝福。

黃偉哲說，替新生在虎口點上硃砂，象徵能好好讀書、考試考好，來參加活動代表著家長對孩子的殷殷期盼，實在讓人感動。