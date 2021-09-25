快訊

【黨主席決戰】黃復興對決地方組織 誰能催出投票率成勝負關鍵

「52604932」千萬富翁是你嗎？ 7-8月期統一發票特別獎出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南取消拔智慧毛 小一新生帶狀元帽點硃砂、開智慧

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
今年台南孔廟文化節因疫情取消「拔智慧毛」的傳統，改為販售超萌「智慧牛」玩偶。圖／台南市文化局提供
今年台南孔廟文化節因疫情取消「拔智慧毛」的傳統，改為販售超萌「智慧牛」玩偶。圖／台南市文化局提供

今年台南孔廟文化節因疫情取消「拔智慧毛」的傳統，改為販售超萌「智慧牛」玩偶，不必拔毛就能將「整隻牛」帶回家，今天由台南市長黃偉哲在孔廟大成殿為120名小學一年級新生點硃砂、啟智慧，有雙胞胎穿著相同洋裝盛裝出席，也有小男孩頭戴狀元帽，羞澀地說「我要考第一名」。

「啟蒙大典—硃砂啟智」活動開放報名第1天，限額120名就全數額滿，今天儀式開始，先由以成書院禮生引領黃偉哲、新生及家長走過「禮門」進入大成殿行啟蒙禮，由黃偉哲替小一新生點硃砂，隨後再行「義路」、遊「泮池」，最後發送「聰明包」，做為新生祝福。

黃偉哲說，替新生在虎口點上硃砂，象徵能好好讀書、考試考好，來參加活動代表著家長對孩子的殷殷期盼，實在讓人感動。

文化局表示，今年孔廟文化節以「蒲牢鐘響」為主題，象徵讓台南孔廟的鏞鐘持續傳響，延續教育學習的理念。國定古蹟台南孔廟修復工程已完工，距離上次大修已逾30多年，範圍涵蓋將近整個園區，近年孔廟區內多株老樹植栽因故凋零，因此台南市孔廟文化基金會也規畫在9月28日秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮後舉辦植樹祈福紀念。

台南市文化局今舉辦「啟蒙大典—硃砂啟智」活動，由市長黃偉哲替小一新生點硃砂，隨後再行「義路」、遊「泮池」，最後發送聰明包，做為新生祝福。記者鄭維真／攝影
台南市文化局今舉辦「啟蒙大典—硃砂啟智」活動，由市長黃偉哲替小一新生點硃砂，隨後再行「義路」、遊「泮池」，最後發送聰明包，做為新生祝福。記者鄭維真／攝影
台南市文化局今舉辦「啟蒙大典—硃砂啟智」活動，由市長黃偉哲替小一新生點硃砂，隨後再行「義路」、遊「泮池」，最後發送聰明包，做為新生祝福。記者鄭維真／攝影
台南市文化局今舉辦「啟蒙大典—硃砂啟智」活動，由市長黃偉哲替小一新生點硃砂，隨後再行「義路」、遊「泮池」，最後發送聰明包，做為新生祝福。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲今天在孔廟大成殿為小學一年級新生點硃砂，有雙胞胎穿著相同洋裝盛裝出席，也有小男孩頭戴狀元帽來開智慧。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲今天在孔廟大成殿為小學一年級新生點硃砂，有雙胞胎穿著相同洋裝盛裝出席，也有小男孩頭戴狀元帽來開智慧。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲今天在孔廟大成殿為小學一年級新生點硃砂，有雙胞胎穿著相同洋裝盛裝出席，也有小男孩頭戴狀元帽來開智慧。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲今天在孔廟大成殿為小學一年級新生點硃砂，有雙胞胎穿著相同洋裝盛裝出席，也有小男孩頭戴狀元帽來開智慧。記者鄭維真／攝影

孔廟 黃偉哲 國定古蹟

延伸閱讀

台北、桃園籲降為一級 黃偉哲：先從南部開始降也無妨

爭取疫情後更多遊客 台南培訓稀少語別導覽員今結業

斥資10億南科北側聯外道路動土 解決周邊塞車

南市學生創作教師節MV 黃偉哲：可參加金鐘獎、金曲獎

相關新聞

台南取消拔智慧毛 小一新生帶狀元帽點硃砂、開智慧

今年台南孔廟文化節因疫情取消「拔智慧毛」的傳統，改為販售超萌「智慧牛」玩偶，不必拔毛就能將「整隻牛」帶回家，今天由台南市...

聯手打炒房 台南擬提高房屋稅

中央打炒房，因台南市房價節節攀升，南市府財稅局為抑制房地產投機炒作，將向議會提案修正「台南市房屋稅徵收率自治條例」，非自...

中正研究生接種高端昏迷 民眾黨嘉市黨部慰問

嘉義縣中正大學黃姓男研究生打高端疫苗6天後，16日騎機車停等紅綠燈，突然昏迷摔倒，路人報案緊急送大林慈濟醫院，經2次重大...

全國性公投12月18日舉行 台南今舉辦防疫模擬演練

全國性公民投票投票日將在12月18日舉行，台南市選委會今天舉辦投開票程序防疫模擬演練，邀集37區的區長觀摩，並由各區公所...

安南國際村公園步道規畫不佳 南市府編經費改善

台南市安南區新順里國際村公園因電力設備位在步道位置，加上步道設施規畫不佳，民眾使用率低，當地反映後，市府工務局編列200...

爭取疫情後更多遊客 台南培訓稀少語別導覽員今結業

疫情衝擊觀光旅遊產業，為爭取更多遊客，台南市觀旅局舉辦「稀少語別旅遊導覽人員培訓」，22位越南、馬來西亞、菲律賓、印尼僑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。