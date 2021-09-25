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爭取疫情後更多遊客 台南培訓稀少語別導覽員今結業

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
爭取疫情後更多遊客，台南培訓稀少語別導覽員今天結業。記者周宗禎／攝影
爭取疫情後更多遊客，台南培訓稀少語別導覽員今天結業。記者周宗禎／攝影

疫情衝擊觀光旅遊產業，為爭取更多遊客，台南市觀旅局舉辦「稀少語別旅遊導覽人員培訓」，22位越南、馬來西亞、菲律賓、印尼僑生、新住民及二代學員今天結訓，市長黃偉哲出席勉勵大家發揮語言優勢及解說技巧，將台南魅力與美好推介給國外觀光客，加深台南旅遊優良品質印象，吸引旅客願意多次回訪，促進觀光產業再發展。

印尼學員發利說，他今年遠東科大機械工程系畢業，本想回國經營公關公司，因緣際會現在是萬通人力執行長特助；他說，最喜歡台南的夜市與海安路，印尼有夜市但不熱鬧，母國遊客來台南他會帶他們去奇美博物館、台南美術1、2館拍照，附近也有好多好玩的地方與美食，喜歡保安路阿鳳魚羹、台南的牛肉湯店，有特別拍攝影片介紹台南。

黃偉哲表示，台南作為觀光城市，疫情過後觀光旅遊將復甦，市府一定要超前部署，積極培訓各種語言導覽員，非常感謝台越新住民關懷協會及許多團體共襄盛舉，新住民朋友來擔任導覽員，將來跟他們母國觀光客接觸，讓旅客感覺更親切更快了解台南，推廣台南的美好，這是非常好的文化交流、城市行銷觀光推展活動，將來南市府會再向中央爭取經費持續辦理其他語言導覽員培訓。

觀旅局長郭貞慧指出，針對東南亞遊客導覽將以台南的生活文化、老屋名店特殊景點為主，目前預約路線規畫12條；東南亞遊客在疫情前一年有20多萬，學員具備導遊解說技能後，成為在地深耕稀少語言觀光導覽種子人才，能提供異國旅客更良好解說及溝通服務。

她說，台南獨特的歷史人文風貌吸引國際目光，不論傳統小吃、古蹟文化、夜市商圈、山川景觀、溫泉資源等都深受國外觀光客喜愛，培訓除能提高跨文化認同，也呼應政府推動觀光新南向政策。

爭取疫情後更多遊客，台南培訓稀少語別導覽員今天結業。記者周宗禎／攝影
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語言 疫情 印尼

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