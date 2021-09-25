促進青年返鄉就業 嘉縣首創社區團體補助計畫最高百萬

嘉義縣人口跌破50萬人，青壯人口外流，縣府積極轉型農工大縣，向外漂青年招手返鄉，縣府新成立的勞工暨青年發展處，為鼓勵青年留鄉、返鄉，強化與地方連結，首創推出「促進青年留鄉返鄉結合社區發展補助計畫」，最高補助百萬元，希望透過新血加入，提升社區發展量能，創造更多可能。

嘉義縣18個鄉鎮市有300多個社區等團體，每個地方有獨特鄉土人文特色，透過社區帶領青年認識在地，看見地方特色，感受地方美好，留下來為這塊土地耕耘。

勞青處說，凡設籍嘉縣，以促進社區發展為目的的法人團體都可提出申請，內容應針對45歲以下青年，辦理職訓、課程、參訪等活動，連結青年與社區發展。

補助方案：視青年參與人數、活動性質、活動內容等項目，核給補助經費，每案最高補助不超過百萬元，案件應自籌30%以上經費，同一年度以補助一案為限，即日起至10月15日受理申請。

勞青處長陳奕翰說，嘉縣正轉型農工大縣，除大埔美及馬稠後產業園區，還有籌設中的民雄航太、無人機產業研發基地，水上南靖、中埔公館產業園區，以及行政院長蘇貞昌宣布落腳太保市的科學園區。

未來大量廠商進駐，將帶來勞動力需求，勞青處推各種計畫留住人才、吸引外來人才，促進青年留在嘉義深耕嘉義。嘉義縣促進青年留鄉返鄉結合社區發展補助計畫及申請表件，請上嘉縣府勞工暨青年發展處官網查看下載。