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台中探病快篩1次近千 衛生局：專案降至500元
台中市為嚴防Delta變異株，民眾到醫院探病，必須出具前三天「醫院快篩」證明，但一次要價近千元「貴鬆鬆」，引起民眾熱議。台中市衛生局長曾梓展說，衛生局以專案規劃，協商台中18家可執行快篩醫院，探病民眾每次500元內完成快篩，並提供快篩書面報告或證明，減輕民眾經濟負擔，兼顧防堵社區感染風險。
曾梓展說明，台中民眾探病快篩費用約每次700至1000元不等，如有檢驗結果書面報告或證明需求者，需再額外付費。衛生局與18家醫院合作，由衛生局提供快篩試劑，協助有需求至台中市醫院探病民眾於填列申請表後，即可以每次500元內完成快篩，降低民眾經濟負擔，也希望經由篩檢即早發現社區中隱藏感染源，維護醫療體系的安全。
黃姓探病家屬認為，中央開放家用版快篩，擔心不專業又難以認證，醫院快篩若要長期探病，是一筆開銷，讓探病家屬荷包大失血，但還是得配合醫院快篩，既專業也比較放心「畢竟不想為了探病害家人和其他病患」。
衛生局提醒，抗原快篩為疫情期間的珍貴資源，請民眾共同珍惜；醫院屬於新冠肺炎高感染傳播風險場域，民眾疫情期間，應避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視。
衛生局建議，若仍有陪病或探病需要，應配合醫院實名登記及院方相關防疫管理措施，進入醫療院所務必全程佩戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節、落實手部衛生；陪病及探病期間，以單一病房為活動範圍，減少非必要的人際交流及聚會，縮短在公共空間的停留時間，以降低交互感染風險，保障自身及病人安全。有關抗原快篩院所相關資訊，可至台中市政府衛生局全球資訊網/嚴重特殊傳染性肺炎專區（ https://www.health.taichung.gov.tw ）查詢。
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