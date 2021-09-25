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台南9、10月潟湖河川禁用蜈蚣網 農業局已查獲24起違規

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市農業局在鹽水溪查獲24件違規蜈蚣網漁具公告認領。圖／農業局提供
台南市農業局在鹽水溪查獲24件違規蜈蚣網漁具公告認領。圖／農業局提供

台南市農業局昨天出動取締鹽水溪水域違規作業蜈蚣網具，共扣留24件蜈蚣網，公告所有人招領。農業局呼籲在鹽水溪水域從事蜈蚣網具捕魚的漁民，應避免在每年9月至10月禁漁期間，進入大港觀海橋往西至出海口的禁漁區水域內作業，以免網具遭扣留或依漁業法裁罰，得不償失。

農業局長李建裕表示，河口、潟湖等潮間帶水域為魚貝蟹類重要之繁殖區，而蜈蚣網具因其網目甚小，誘捕水產動物大小通吃。為有效維護本市河川生態及漁業永續經營，市府已公告規範每年9月1日至10月31日為禁漁期，禁止以蜈蚣網具在「北門潟湖」、「七股潟湖」、「將軍溪」、「曾文溪」、「鹿耳門溪」、「鹽水溪」及「嘉南大圳」水域禁漁區範圍內採捕水產動物。

農業局持續結合在地協會於9月至10月禁漁期間，加強巡查禁漁區水域內有無違規蜈蚣網具，昨天會同海巡署南部分署及相關單位，在鹽水溪四草大橋出海口往東500公尺處水域，查獲違規蜈蚣網具予以扣留，辦理公告招領。請物品所有人自公告日起6個月內，攜帶身分證明文件，並檢附意見陳述書洽農業局漁業科（聯絡電話06-6331934）領取，後續將依法核處物品所有人非法漁業行為罰鍰。

農業局呼籲，每年9月至10月禁漁期間，農業局會持續巡查取締違規漁業行為，請漁民不要違規作業，維護河川水域漁業資源，落實水產資源再生、資源永續利用及優質綠意水岸生態環境。

台南市農業局在鹽水溪查獲24件違規蜈蚣網漁具公告認領。圖／農業局提供
台南市農業局在鹽水溪查獲24件違規蜈蚣網漁具公告認領。圖／農業局提供

漁民 海巡署 北門

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