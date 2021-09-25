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看見紀錄片的背後 曾吉賢系列影像讀書會在台南

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區公所舉辦「看見紀錄片的背後-曾吉賢歷年作品導讀」影像讀書會。圖／中西區公所提供
台南市中西區公所舉辦「看見紀錄片的背後-曾吉賢歷年作品導讀」影像讀書會。圖／中西區公所提供

紀錄片是什麼? 如何以「紀錄」參與社會與實踐自我？ 台南市中西區公所邀請台南藝術大學音像紀錄研究所助理教授、音像藝術媒體中心主任曾吉賢規畫「看見紀錄片的背後-曾吉賢歷年作品導讀」系列影像讀書會，引領市民朋友深入紀錄片背後的創作觀點與時代意義。

中西區長汪慶龍表示，區公所與曾吉賢自2016年起合作深耕社區影像紀錄培力，已產出33部呈現府城庶民文化與生活紀實的社區紀錄片 (「府城映像館-中西區影像文化地圖」網站http://www.tnoldvideo.tw/)，見證這片土地的人文歷史地景變遷。今年再聘請曾吉賢以獨立導演身分，推出6場紀錄片影像讀書會。

首場分享如何透過「紀錄」實踐自我與社會責任，後續場次更精選個人5部紀錄片作品，深度解讀創作背景、敘事美學、社會影響力等議題，豐富參加民眾對紀錄片的理解思考與識讀能力。

「看見紀錄片的背後-曾吉賢歷年作品導讀」影像讀書會自10月12 日起連續6周，每周二晚間7至9時線上進行，第1場「紀錄作為參與社會與實踐自我的方法」，第2至6場次由老師分享個人創作拍攝的紀錄片作品《囚島》、《Sales》、《剪黏保原師》、《沒有糖廠的副廠長》、《打獅下山紀事》，其中《SALES》入圍2001年日本山形國際紀錄片影展，2002年捷克人權影展入選。2003年《沒有糖廠的副廠長》獲第1屆地方志紀錄影帶獎優選。2007年《剪粘保原師》獲地方志影展特別獎。

影像讀書會講座採分場次報名，公所將在1周前分享紀錄片給活動報名者預先欣賞，報名網址 (https://reurl. cc/95XdKj)，詳細活動資訊請搜尋「中西區-府城之心」臉書專頁(https://www.facebook.com/tnwcdo/)。

紀錄片 日本 人權

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