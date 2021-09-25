故宮南院亞洲藝術節印尼月下月登場 振興券消費省很大
秋涼好出遊﹗國立故宮博物院搭配振興五倍券，規畫「故宮振興方案」，使用五倍券購買門票或在館內消費都有優惠，故宮南院延續去年「住嘉義免費遊南院」專案活動，歡迎全國鄉親到嘉義微旅行。
故宮南院表示，為充分發揮五倍券效益，面額200元振興實體券可換購價值270元以上的「門票及語音導覽」1組，或門票及100元故宮抵用券各1張；持振興券購買故宮文創商品9折，滿千再送100元消費抵用券；館內「野爺鍋物」及餐飲生力軍「家樂福影響力概念店&茶茶小王子」推優惠商品。
民眾自振興券啟用日起至12月31日止，憑當日或前1日的嘉縣、市「合法旅宿」的住宿或訂房證明，即可依住宿人數兌換故宮南院門票；為促進城市旅遊，凡於故宮南院、嘉義市文化中心（檜意森活村）上、下車者，還可免費搭乘高鐵快捷公車712線。
「動感水舞秀」及「3D水幕魔鏡秀」以「向奧運英雄致敬」為主題，多層次的立體水幕炫光與時事結合的光雕畫面，讓民眾驚喜連連，好評加碼，將延長展演至10月6日。
2021「故宮亞洲藝術節-印尼月」10月2日開幕，搭配印尼蠟染特展、藝文表演、專題講座、主題影展及創意課程，帶民眾深入體驗印尼文化，活動詳情上南院官網查詢或電洽客服專線（05）3620777。
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