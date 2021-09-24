雲林女足隊員多未打疫苗 全運會棄賽盼2年後再戰
全國運動會女足賽22日至27日比賽，雲林女足隊首次組隊打進全運會，但因家長擔心疫情及隊員多未施打疫苗而棄賽。雲林縣足球委員會坦言，球員相當失望，但相約2年後再戰。
雲林縣足球委員會總幹事廖育韋今天接受媒體訪問時指出，雲林縣女子足球代表隊球員年紀介於16到21歲間，成員以大埤、崙背、東明等3所國中的畢業校友為主。
廖育韋表示，全運會女足賽原訂是10月16日比賽，為配合中華女足隊參加亞洲盃的賽程，主辦單位在9月10日召開緊急會議決議將賽式提前至9月22日登場。
廖育韋說，9月初新北市發生某幼兒園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情，且雲林女足隊多數球員未施打疫苗，半數家長不願意冒險讓孩子北上比賽，只好棄賽。
雲林縣府教育處長邱孝文表示，雲林女足隊16名球員中有14人未滿18歲，賽前無法接種COVID-19疫苗，棄賽是不得已的決定，不能讓選手比賽感到很遺憾。
雲林縣女足隊為準備全國運動會女足賽事，選手近3個月利用週末在崙背國中集訓，希望為雲林爭光。女足隊選手對於棄賽都感到惋惜，但仍不放棄持續練習，相約2年後再戰。
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