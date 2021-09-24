嘉義木都辦「木建築特展」 推綠化及環保

嘉義市立博物館「森林之嘉 現代木造建築特展」今辦開幕式，展覽邀集台美日3國與各學術單位、木業機構、建築團隊合作提供作品，要讓民眾認識木建築美好，市府也鼓勵民眾，除了看博物館木建築特展，也應走訪檜意森活村等木建築景點參訪。

嘉義市長黃敏惠、美國台協會AIT高雄分處長禹道瑞，今天都參加「森林之嘉 現代木造建築特展」開幕式，會後由策展人、台科大副教授蔡孟廷介紹木建築作品特色及發展趨勢，禹道瑞也說明，美國25層木建築 Ascent正興建中，完工後就是全世界最高木建築大樓，這次AIT也提供Ascent 模型參展。

黃敏惠表示，嘉義市是木都，藉由特展讓民眾欣賞木造建築、比較今昔不同木工技術，也看見木都過去、現在甚至未來，更看見嘉義這座城市特色、美好，木都2.0甚至3.0都是未來要走的方向。

她說，除了博物館看展，更應走訪嘉義市看保存非常好的木造建築，包括北門驛木造車站、嘉義製材所、嘉邑城隍廟、檜意森活村欣賞木都之美。