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嘉義木都辦「木建築特展」 推綠化及環保

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
蔡孟廷（右起）向黃敏惠、禹道瑞說明「森林之嘉」木建築特色。記者卜敏正／攝影
蔡孟廷（右起）向黃敏惠、禹道瑞說明「森林之嘉」木建築特色。記者卜敏正／攝影

嘉義市立博物館「森林之嘉 現代木造建築特展」今辦開幕式，展覽邀集台美日3國與各學術單位、木業機構、建築團隊合作提供作品，要讓民眾認識木建築美好，市府也鼓勵民眾，除了看博物館木建築特展，也應走訪檜意森活村等木建築景點參訪。

嘉義市長黃敏惠、美國台協會AIT高雄分處長禹道瑞，今天都參加「森林之嘉 現代木造建築特展」開幕式，會後由策展人、台科大副教授蔡孟廷介紹木建築作品特色及發展趨勢，禹道瑞也說明，美國25層木建築 Ascent正興建中，完工後就是全世界最高木建築大樓，這次AIT也提供Ascent 模型參展。

黃敏惠表示，嘉義市是木都，藉由特展讓民眾欣賞木造建築、比較今昔不同木工技術，也看見木都過去、現在甚至未來，更看見嘉義這座城市特色、美好，木都2.0甚至3.0都是未來要走的方向。

她說，除了博物館看展，更應走訪嘉義市看保存非常好的木造建築，包括北門驛木造車站、嘉義製材所、嘉邑城隍廟、檜意森活村欣賞木都之美。

蔡孟廷指出，木材是環保、永續材料，嘉義木都2.0是重要里程碑，民眾應該學習、認識如何使用、活用木材，讓嘉義市成為最綠化、環保城市，透過特展欣賞最新木工技術，也可以跟美日聯結，取得國際資訊。

美國在台協會高雄分處處長禹道瑞（左）、嘉義市長黃敏惠，參觀AIT提供參展的Ascent 木建築大樓模型。記者卜敏正／攝影
美國在台協會高雄分處處長禹道瑞（左）、嘉義市長黃敏惠，參觀AIT提供參展的Ascent 木建築大樓模型。記者卜敏正／攝影
美國在台協會高雄分處處長禹道瑞（左起）、嘉義市長黃敏惠、策展人台灣科技大學建築系副教授蔡孟廷，邀請民眾參訪「森林之嘉木建築」特展。記者卜敏正／攝影
美國在台協會高雄分處處長禹道瑞（左起）、嘉義市長黃敏惠、策展人台灣科技大學建築系副教授蔡孟廷，邀請民眾參訪「森林之嘉木建築」特展。記者卜敏正／攝影
美國在台協會高雄分處處長禹道瑞（左起）、嘉義市長黃敏惠、策展人台灣科技大學建築系副教授蔡孟廷，邀請民眾參訪「森林之嘉木建築」特展。記者卜敏正／攝影
美國在台協會高雄分處處長禹道瑞（左起）、嘉義市長黃敏惠、策展人台灣科技大學建築系副教授蔡孟廷，邀請民眾參訪「森林之嘉木建築」特展。記者卜敏正／攝影

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