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斥資10億南科北側聯外道路動土 解決周邊塞車

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
耗資近10億南科北側聯外道路下午動土，全段預計明年底前通車。記者周宗禎／攝影
耗資近10億南科北側聯外道路下午動土，全段預計明年底前通車。記者周宗禎／攝影

耗資近10億元的台南科學園區特定區北側40米、30米聯外道路，下午動土；未來下國道1號中山高安定交流道車輛可直接取道30米聯外道路、不必再繞經直加弄大道及南科七路，減少行車時間避免塞車。

兩條新開聯外道路位在台南科學園區北側，連接安定東路與直加弄大道口的5-40m東向道路，路寬40公尺全長約1.02公里，預計今年底前通車；10-30M北起178線興農路，南與5-40m路相接，路寬30公尺全長約230公尺，工程總經費含用地9.44億元，預計明年底前全線通車。

台南市政府工務局表示，因應南科就業人潮大增、上下班交通壅塞問題必須解決；市府優先開闢南科5-40m、10-30M兩條聯外道路，銜接市道178線及直加弄大道往來國道1號安定交流道。

南科北側兩條聯外道路完工後，可分散南科園區178線通往國道1號車流，朱姐尖峰時段壅塞問題。工務局表示新闢道路增設人行步道、綠帶空間，友善環境可串聯周邊地景、帶動觀光業發展繁榮地方。

動土典禮請來台南市長黃偉哲、南科管理局長蘇振綱、南科園區公會理監事、民代等到場見證。黃偉哲表示，南科生活圈每天已經有八萬多人、上看10萬人來工作，很感謝中央及地方民意代表協助促成，市府會全力協助穩定電力水源供應，南科未來榮景可期。

蘇振綱表示，南科在這裡發展20多年來感謝在地鄉親支持，26年來這裡創造了超過8萬個就業機會，就業機會持續增加，未來交通、教育等等生活機能提升，會打開南科周邊「任督二脈」，未來南科三期的周邊道路系統也將陸續完成，感謝市政府投入協助、園區廠商努力，南科與台南的發展會越來越好。

耗資近10億南科北側聯外道路下午動土，全段預計明年底前通車。記者周宗禎／攝影
耗資近10億南科北側聯外道路下午動土，全段預計明年底前通車。記者周宗禎／攝影
耗資近10億南科北側聯外道路下午動土，全段預計明年底前通車。記者周宗禎／攝影
耗資近10億南科北側聯外道路下午動土，全段預計明年底前通車。記者周宗禎／攝影

南科 國道 黃偉哲

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