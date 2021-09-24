文化部「人間國寶」殊榮 台南4傳統藝師入列

中央社 / 台南24日電

台南泥塑藝師杜牧河、剪黏藝師陳三火、玉雕藝師黃福壽及傳統木雕藝師蔡德太等4人獲選「人間國寶」殊榮，在文化部授證前夕，南市副市長趙卿惠贈花感謝他們對傳統工藝貢獻。

台南市政府指出，文化部明天將舉辦「無形文化資產與文化資產保存技術保存者」授證典禮，這次14名新科「人間國寶」中，台南就有4人，趙卿惠今天贈花致謝，台南與有榮焉。

台南市政府文化局表示，泥塑藝師杜牧河技法多元，貫通古今，所塑神像靈動鮮活，形象飽滿，曾修復台南大天后宮鎮殿媽祖神像，作品也見於台南南區萬皇宮、七股區寶安宮等。

剪黏藝師陳三火有「屋頂上的藝術家」美譽，將傳統剪黏轉向立體化、巨型化，作品刻劃細膩，色彩絢麗，獨具風格，麻豆區尪祖廟、北區開基玉皇宮及新港奉天宮都可看到他的創作。

玉雕藝師黃福壽將自身對成長土地的情感、宇宙生命的觀察，傾注於玉雕文化藝術中，創作多取材自鄉間田野的花鳥草蟲，尤精於刻劃四時花葉的莖脈肌理及蝗蟻蜓蝶的羽翼、肢足、觸鬚等微小細節。

黃福壽的「梁祝」及「歡天喜地」等多件作品獲國立傳統藝術中心典藏，堪稱當代極具指標性玉雕創作者。

傳統木雕藝師蔡德太能雕能畫能設計，擅長神桌、神轎、廟宇及祠堂鑿花，作品精巧細緻，堅持古法，精進超越，曾參與大龍峒保安宮、關子嶺大仙寺及新加坡惹蘭大巴窯蓮山雙林寺等廟宇修復。

文化局指出，目前全國66名「人間國寶」中有10人來自台南，居全國之冠，先前曾獲頒「人間國寶」的台南傑出藝師包括大木作藝師許漢珍、傳統木雕藝師陳啓村、剪黏泥塑技術藝師王保原（歿）、傳統建築彩繪藝師陳壽彝（歿）、大木作技術藝師廖枝德（歿）及南管音樂藝師張鴻明（歿）。

台南市長黃偉哲表示，台南市政府籌設的「台南傳統藝術傳習保存中心」已獲中央支持，後續將積極爭取經費，以利傳藝文資教育資源整合，為台灣傳統工藝承續注入活力。

另外，台南市府持續推動傳統藝術的保存記錄與推廣傳習，出版藝師工法調查研究與影音紀錄，每年更舉辦「向大師學習」系列傳習課程，讓民眾有機會學習國寶工藝。

台南市府同時與成功大學、陽明工商職業學校等校合作開辦鑿花及榫卯等相關實作課程，將大師技藝扎根校園，培育未來傳統藝術人才，發揚無形文化資產的珍貴價值。

國寶

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