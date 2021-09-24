影／榮民返鄉成就太平雲梯 創生輔導會拍微電影首映

66歲空軍防砲退役、退休教官嚴清雅，12年前回故鄉偏僻山城嘉義縣梅山鄉太平村，當選村長及社區理事長，號召村民組合作社，4年前承租阿里山國家風景區管理處太平雲梯，創造盈餘回饋社區，讓200多人小村落成為「幸福山城」，國軍退除役官兵輔導委員會為模範榮民的他，拍微電影「創生－心在太平」，上午在雲梯廣場舉行首映會。

輔導會副主委李文忠、縣長翁章梁等來賓參加，輔導會已拍攝10多部模範榮民微電影故事，嚴清雅影片透過返鄉回太平合作社工作的年輕女員工吳佩霞口述，述說太平小村落奇蹟，介紹幕後推手嚴清雅故事，首映結束，來賓共同為梅山知名藝術家王文志裝用百個茶壺，製作的「百福（壺）」裝置藝術剪綵。

嚴清雅服役20餘年退役，回故鄉發現人口老化，年輕人外流，面臨發展困境，發揮「堅毅不撓，奮勇向前」榮民精神，經過千餘場說明會、協調溝通說明；歷時10餘年，說服村民提供土地，獲得專家學者及政府的支持，完成太平雲梯建設。

為因應雲梯營運及管理，嚴清雅號召村民組織合作社，打造觀光產業，結合文學家張文環故居及茶鄉文化，開創豐沛盈餘回饋社區，增加就業機會，成為地方創生成功典範。嚴清雅喜事連連，前年榮獲水保局「農村領航獎」，最近榮獲台灣企業經理人協會評選為雲嘉南區傑出經理人，又因創生故鄉成就，獲輔導會拍攝微電影主角。