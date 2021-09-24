不只治水更是美景！台南6水利工程獲國家卓越獎2金4優

2021年國家卓越建設獎得獎名單出爐，台南市水利局提報6項重大治水工程得到「2金質4優質」成果豐碩。其中，「竹溪」連續2年獲得卓越及優質獎殊榮，明年將代表南市角逐競爭更劇烈的「全球卓越建設獎」，盼能將竹溪風光推廣至全球並能再創佳績。

中華民國不動產協進會昨天在台北君悅酒店隆重舉辦頒獎典禮，台南市由參議王雅禾率隊領取榮譽獎項。其中「竹溪」與「月津港」不僅是治水防洪工程，更融入生態環境永續發展理念，提供民眾休閒遊憩的好所在。

水利局表示，2座金質獎為，「月津港水環境改善計畫」獲「最佳環境文化類金質獎」，核心理念為「場域修復」、「承洪蓄容」、「斷點串連」、「水質淨化」與「生態友善及棲地營造」，保留既有公園場域及步道重整，增加休閒遊憩空間，提升整體環境與空間品質。新闢並重現舊河道以擴大滯洪量，藉由跌水工法、鋼構自行車橋與古月橋完成水域串連與水體流動之成果，並透過上游西土庫小排4中的畜牧業汙水接管至水質淨化場，再改善水質善用地勢平緩特性透過重力流導回上游放流增加曝氣，提供恢復河川生命力最基本之「淨水」元素，重現月津港舊河道水域生態與自然棲地的環境風貌。

「安順排水水質淨化場」受評「最佳管理維護類金質獎」，安順排水為鹽水溪水系中下游主要排水路之一，近年受善化區、安定區與五塊寮等畜牧業、工業及生活汙水影響，水質汙染程度嚴重。為有效改善水體水質，水利局於2005年興建安順排水水質淨化場，採用接觸曝氣生物處理工法淨化水質，每日處理水量6000立方公尺，積極爭取環保署補助於2019年辦理擴建工程且於2020年竣工，每日處理水量提升至1萬立方公尺，大幅提升整體處理效益，並有效改善鹽水溪流域安順排水支流汙染情形。

「竹溪流域周邊景觀改善計畫-生態湖河段計畫」與「綠能科學城汙水專管工程」獲「最佳施工品質類優質獎」。竹溪流域周邊景觀改善計畫透過自然緩坡解放束縛於三面光混凝土之河道，規畫南北向的自然生態軸線及東西向的人文歷史軸線，兩條軸線的交會點為採用竹子意象的月見橋，猶如半月般的弧形設計，在湖域上勾勒美麗的弦月，橋面與河岸景緻合而為一，更是竹溪改造工程最耀眼的亮點。

綠能科學城水水專管工程為興建長度約8.3公里管徑500~1000毫米的汙水專管，收集高鐵特定區內民生汙水送往仁德水資源回收中心處理，專管沿線預留汙水接入點位，可供沿線單位申請汙水納管，提高歸仁區及仁德區的汙水接管率，完善本市基礎建設。

「台南市鹽水區月津港水質改善及汙水截流」及「台南市安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程」獲「最佳規劃設計類優質獎」。月津港水質改善及汙水截流在月津港排水上游處設置信義橋場址及土庫路場址等2處水淨場進行水質改善，以解決排水髒汙、濁黑與惡臭等問題，增加水資源再利用率，處理單元地下化，避免臭味及噪音問題並進行地上景觀綠美化，提供民眾遊憩空間。