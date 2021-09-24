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南市6新校舍獲國家卓越建設獎 空間中注入鄉土人文藝術

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區龍崗國小榮獲國家卓越建設獎最佳環境文化類特別獎。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區龍崗國小榮獲國家卓越建設獎最佳環境文化類特別獎。記者鄭惠仁／攝影

今年國家卓越建設獎昨天頒獎，台南市教育局有6案獲獎，分別是南新國中新建幼兒園舍、太康、安順、鯤鯓、龍崗、麻豆國小校舍重建工程。教育局表示，空間中注入鄉土人文藝術，除了呼應有活力朝氣的意象，並提供安全、快樂的學習環境。

南新國中新建幼兒園舍工程在設計上利用2個不同大小的圓合併的平面，讓建築物立面形成擴大效果，結合立面局部突出的交心角落，讓立面更有趣味性，顏色以白色為主，讓小孩成為顏色的主角，使建築物的表情更加活潑。

太康國小融合在地景觀產業與文化意象，進行「生態環境恢復與維護」及「永續建築」，創造在地特色校園環境，獲最佳規畫設計類金質獎。

安順國小也獲最佳規畫設計類金質獎，設計上呼應校本課程的台江文化元素，建築師在西側樓梯塑造出戎克船造型，躍然形成航向大海的形象，彷彿回到荷據時期的鹿耳門場景，不僅造型多變，也象徵新的安順樓載著孩子的夢想起飛，航向無限可能的未來。

鯤鯓國小榮獲設計類最佳環境文化類金質獎，校舍完整展現濱海、漁村文化景觀特色，以在地建材基調白色抿石子為底調，加以藍黃2色小口磚為基色搭配，融入活潑童趣的海洋造型與在地文化。

獲最佳環境文化類特別獎的龍崗國小，校舍建築意象以單伸手形式來圍塑中央廣場，使中央廣場成為學校中樞，藉以連繫各個校內空間；並且以樂活草坡取代原有雜亂的階梯，讓學生能更安全運動、玩耍。

建築 幼兒園

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