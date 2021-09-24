5倍券超值行程！台南推「北門首善及蕭壟豐華」二日遊

台南北門及佳里商圈為爭取中央振興五倍券商機，攜手推出超值「北門首善‧蕭壠豐華」2天1夜套裝遊程，2人同行原價8800元，持5倍劵優惠價只要5000元即可享受豐富多元的遊程。另民眾在台南旅遊消費憑發票即可上網登錄抽大獎，即日起到明年2月10前只要消費滿100元以上發票即可上網登錄，有機會將Lexus 油電車及宏佳騰智慧電車等大獎帶回家。

市府表示，台南很多景點是國人旅遊優先選擇，今年適逢台南購物節11周年，推出1+1優惠方案，搭上5倍券順風車，從民生消費到餐旅玩樂，都提出相當多型態的優惠促銷方案，各商圈近期也陸續即將自辦許多振興活動外，市府也會持續輔導各商圈串聯推出特色遊程，一定要讓遊客感受好玩又好買的府城魅力。

經發局長陳凱凌表示，民眾只要拿台南商家消費100元的發票即可上網登錄，除了車子等大獎外，每月持續有電動機車、家電、3C產品等精美好禮抽獎，相關資訊將發布在經發局的官方粉絲頁「台南經濟情報讚」，並不時在線上舉辦小活動，歡迎民眾到粉絲專頁按讚、留言，隨時關注好康消息。

北門商圈理事長王淑梅表示，這次的二日遊活動，走訪北門井仔腳鹽業導覽及生態之旅、搭船前往雙春濱海亞馬遜河之旅、還有美麗的水晶教堂，除了欣賞天然景色之美，並見證這些出自這平凡樸實之地的鹽鄉子弟，如何在白手起家、事業有成後凝聚深厚的向心力，飲水思源、回饋鄉里的精神傳承。