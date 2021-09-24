方便外籍工程師出外採買 歸仁引進共享電單車 大受歡迎

台南市歸仁區公所中秋節前低調引進「引進無樁式共享電動單車（Be-Bike）」，原是為方便住在生活機能不佳的高鐵特定區台積電外籍工程師、能騎乘到附近商圈用餐採購生活用品，後來與廠商協調增點設站推展地方觀光，至今陸續在區內設置7個停放站；區公所原有點擔心會不會像一般共享單車乏人問津，不過今天上午多數站內單車都被騎走；區長魏文貴表示，中秋節前後就近觀察仁壽宮、美學館等站都沒車，表示一直有人騎，希望外地遊客還有臨時有需要的鄉親多利用。

Be-Bike目前在台南市各區僅20餘站，歸仁1區就有七甲花卉區、美學館、運動公園、仁壽宮，長榮大學台鐵站、高鐵台南站、台糖綠能住宅等7站。

魏文貴表示，當初是因為台積電數百名外籍工程師在高鐵特定區租用台糖宿舍，經常聽到他們反映，宿舍周邊地區沒有餐飲店必須徒步到高鐵站用餐，不然就得叫外送，很不方便，想到可以引進共享單車，但一般單車騎乘比較費力，常要花很多時間，才想到這一款在高雄已推廣一段時間的電動單車。