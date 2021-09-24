快訊

【主席選戰藍色憂鬱】青年軍選後何去何從 團結醞釀罷免並存

買台股 vs. 勞退基金分紅…誰賺得多？10年績效比一比

聽新聞
test
0:00 / 0:00

方便外籍工程師出外採買 歸仁引進共享電單車 大受歡迎

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁方便台積電外籍工程師引進共享電動單車，意外受歡迎。圖／歸仁區長魏文貴提供
台南歸仁方便台積電外籍工程師引進共享電動單車，意外受歡迎。圖／歸仁區長魏文貴提供

台南市歸仁區公所中秋節前低調引進「引進無樁式共享電動單車（Be-Bike）」，原是為方便住在生活機能不佳的高鐵特定區台積電外籍工程師、能騎乘到附近商圈用餐採購生活用品，後來與廠商協調增點設站推展地方觀光，至今陸續在區內設置7個停放站；區公所原有點擔心會不會像一般共享單車乏人問津，不過今天上午多數站內單車都被騎走；區長魏文貴表示，中秋節前後就近觀察仁壽宮、美學館等站都沒車，表示一直有人騎，希望外地遊客還有臨時有需要的鄉親多利用。

Be-Bike目前在台南市各區僅20餘站，歸仁1區就有七甲花卉區、美學館、運動公園、仁壽宮，長榮大學台鐵站、高鐵台南站、台糖綠能住宅等7站。

魏文貴表示，當初是因為台積電數百名外籍工程師在高鐵特定區租用台糖宿舍，經常聽到他們反映，宿舍周邊地區沒有餐飲店必須徒步到高鐵站用餐，不然就得叫外送，很不方便，想到可以引進共享單車，但一般單車騎乘比較費力，常要花很多時間，才想到這一款在高雄已推廣一段時間的電動單車。

他說，比起一般的腳踏車，因有電動輔助，騎起來更輕鬆，時速最高25公里，100%電量時續航力70公里，不須消費者換電池，電池由巡檢人員更換也能騎較遠路程；使用前下載BeBike App，掃描車上的QRcode、解鎖就可開始騎乘，歸還在相關站點鎖車，就可完成還車，相當方便，利於地方觀光的推展。

台南歸仁方便台積電外籍工程師引進共享電動單車，意外受歡迎。圖／歸仁區長魏文貴提供
台南歸仁方便台積電外籍工程師引進共享電動單車，意外受歡迎。圖／歸仁區長魏文貴提供

共享單車 高鐵 中秋節

延伸閱讀

影／新竹市連環車禍！　單車、機車、汽車幾秒內全部撞成一團

保全營區非法吸金276萬 揚言不借錢要開槍被判3年6月

連假喝開了 歸仁員警4小時查獲泰越印台4國移工酒駕

嘉義科學園區選址台糖太保農場 蘇貞昌明視察

相關新聞

5倍券超值行程！台南推「北門首善及蕭壟豐華」二日遊

台南北門及佳里商圈為爭取中央振興五倍券商機，攜手推出超值「北門首善‧蕭壠豐華」2天1夜套裝遊程，2人同行原價8800元，...

方便外籍工程師出外採買 歸仁引進共享電單車 大受歡迎

台南市歸仁區公所中秋節前低調引進「引進無樁式共享電動單車（Be-Bike）」，原是為方便住在生活機能不佳的高鐵特定區台積...

南市6新校舍獲國家卓越建設獎 空間中注入鄉土人文藝術

今年國家卓越建設獎昨天頒獎，台南市教育局有6案獲獎，分別是南新國中新建幼兒園舍、太康、安順、鯤鯓、龍崗、麻豆國小校舍重建...

「班班有冷氣」嘉縣146校年底完工裝設 明年夏天啟用

行政院去年宣布投入323億元預算，目標公立高中以下學校「班班有冷氣」。院長蘇貞昌在給立法院施政報告指出，明年3月，「班班...

台南竹溪2期1.3億打造森林步道

台南市南區竹溪1期環境整治及水質改善工程完成後，整個生態棲地獲改善，吸引五色鳥、紅冠水雞繁殖，下游的翠鳥也來到上游，顯示...

嘉縣交通傷亡增 加強取締違規

嘉義縣去年交通意外事故7663件、死亡87人、受傷1萬167人，件數及傷亡人數為近5年新高，每10萬輛機動車輛死亡人數居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。