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「班班有冷氣」嘉縣146校年底完工裝設 明年夏天啟用

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
政院副院長沈榮津（左）由嘉義縣長翁章梁（右三 ）陪同，昨天到縣立永慶高中，視察冷氣電力系統改善情形。圖／嘉縣府提供
政院副院長沈榮津（左）由嘉義縣長翁章梁（右三 ）陪同，昨天到縣立永慶高中，視察冷氣電力系統改善情形。圖／嘉縣府提供

行政院去年宣布投入323億元預算，目標公立高中以下學校「班班有冷氣」。院長蘇貞昌在給立法院施政報告指出，明年3月，「班班有冷氣，校校會發電」目標就會實現。行政院副院長沈榮津昨天到嘉義縣立永慶高中，視察冷氣電力系統改善情形，針對每項細節向工程人員仔細詢問。

全程陪沈榮津的縣長翁章梁說，中央在嘉義要支持將近9億4千萬元，經費一次到位，縣府從7月底開始在各校陸續施工，電力改善、冷氣安裝、能源管理。「我們希望今年底拚完工，要完成全縣5687台冷氣裝設，明年夏天高國中小及幼兒園的2萬9千名同學們，就可以有涼爽舒適的空間了。

沈榮津負責校園裝冷氣推動，率領相關單位到永慶高中視察校園裝設冷氣進度，沈榮津了解工程所有細節，一一詢問相關工作事頂，連電器用品的品項及品牌都相當了解，從配電盤、整線配管都要求非常仔細。沈榮津告訴施工人員，「你只要把工作當作是自家裝設冷氣，一點都不能馬虎，如果是你家你會這樣做嗎？」

教育處代理處長李美華說，冷氣安裝縣府自籌1成近億元配合款，安裝工程包括電力改善、冷氣安裝、能源管理及太陽能板裝設等共4項工程，縣立高國中小校共計146所，還未安裝太陽能學校配合冷氣安裝，一併列入裝設，確保電力供應穩定，節約能源，冷氣電費由教育部負擔。　

政院副院長沈榮津（左）由嘉義縣長翁章梁（右）陪同，昨天到縣立永慶高中，視察冷氣電力系統改善情形。圖／嘉縣府提供
政院副院長沈榮津（左）由嘉義縣長翁章梁（右）陪同，昨天到縣立永慶高中，視察冷氣電力系統改善情形。圖／嘉縣府提供
政院副院長沈榮津（中）由嘉義縣長翁章梁（右）陪同，昨天到縣立永慶高中，視察冷氣電力系統改善情形。圖／嘉縣府提供
政院副院長沈榮津（中）由嘉義縣長翁章梁（右）陪同，昨天到縣立永慶高中，視察冷氣電力系統改善情形。圖／嘉縣府提供
政院副院長沈榮津（中）由嘉義縣長翁章梁（左）陪同，昨天到縣立永慶高中，視察冷氣電力系統改善情形。圖／嘉縣府提供
政院副院長沈榮津（中）由嘉義縣長翁章梁（左）陪同，昨天到縣立永慶高中，視察冷氣電力系統改善情形。圖／嘉縣府提供

冷氣 行政院

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