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雲林參天宮普發1000元助學金 全鄉983名學生受惠

中央社 / 雲林縣23日電

雲林縣四湖鄉參天宮重視孩子的教育，考量受COVID-19疫情影響，許多家長收入也減少，因此決定自25日起普發全鄉983名國中小學生每人1000元助學金，鼓勵學生努力上進。

四湖鄉參天宮主祀關聖帝君，長期關心弱勢家庭，近期接獲許多家長反映受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，家庭收入減少，生活困頓，甚至波及到子女的教育費。

參天宮管委會因此召開會議，決議不排富、只要是鄉內的國中小學生每人發放新台幣1000元，讓孩子能夠購買文具等學習必需品。

參天宮主委吳孟宗今天接受媒體訪問時說，「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，1000元助學金雖然不是很多，希望孩子能充分體會關聖帝君的愛心與關懷，努力學習，未來有能力也能幫助別人。

四湖鄉目前有11所國小、2所國中和1所私立高中，共有983名學生符合領取資格，廟方將於25日起發放。

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