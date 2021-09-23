雲林參天宮普發1000元助學金 全鄉983名學生受惠
雲林縣四湖鄉參天宮重視孩子的教育，考量受COVID-19疫情影響，許多家長收入也減少，因此決定自25日起普發全鄉983名國中小學生每人1000元助學金，鼓勵學生努力上進。
四湖鄉參天宮主祀關聖帝君，長期關心弱勢家庭，近期接獲許多家長反映受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，家庭收入減少，生活困頓，甚至波及到子女的教育費。
參天宮管委會因此召開會議，決議不排富、只要是鄉內的國中小學生每人發放新台幣1000元，讓孩子能夠購買文具等學習必需品。
參天宮主委吳孟宗今天接受媒體訪問時說，「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，1000元助學金雖然不是很多，希望孩子能充分體會關聖帝君的愛心與關懷，努力學習，未來有能力也能幫助別人。
四湖鄉目前有11所國小、2所國中和1所私立高中，共有983名學生符合領取資格，廟方將於25日起發放。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言