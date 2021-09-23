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國家卓越建設獎台南大贏家：河樂廣場+鐵道地景公園

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市都發局以「Tainan Axis + The Spring」榮獲國際級全球卓越建設獎「永續發展類銀獎」。圖／台南市都發局提供
台南市都發局以「Tainan Axis + The Spring」榮獲國際級全球卓越建設獎「永續發展類銀獎」。圖／台南市都發局提供

中華民國不動產協進會舉辦的「2021國家卓越建設獎頒獎典禮」今天頒獎，台南市政府都發局分別以「Tainan Axis + The Spring」榮獲國際級全球卓越建設獎「永續發展類─銀獎」，「新營鐵道地景公園」獲得國家卓越建設獎「最佳環境文化類-金質獎」，「台南市小東路北側公營住宅興建工程」拿下「最佳規劃設計類-卓越獎」。

市長黃偉哲表示，能從眾多參賽案件中脫穎而出實屬不易，肯定都發局的努力，並期勉團隊持續精進。都發局長莊德樑說，「Tainan Axis + The Spring」是以河樂廣場、海安路周邊及街道美術館，運用都市更新手段為設計出發點，拆掉既有建築物，利用廣場、綠地、親水空間的設計操作，重新開啟這塊土地與水互動、對話的關係，是現有都市更新發展的一大成功躍進。

「新營鐵道地景公園」與台糖公司多方的協助與合作，園區以糖業及軌道為發展故事主軸，打造出1.4公里糖鐵自行車道，以及肥料倉庫入口廣場、25軌道陽光草原、糖福印刷創意休憩廣場、微糖青創文化廣場、鐵道戶外教室等等亮點，並且創造出超過3公頃的綠地空間，讓市民能更進一步探索與瞭解早期新營糖廠製糖產業發展及廠區內懷古設施的保存。

「台南市小東路北側公營住宅興建工程」則重新連結由西而東的台南公園老樹與流瀑、公宅基地、縱貫鐵路，以及成大校區的台南綠帶與人文脈絡。

鐵道 都市更新

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