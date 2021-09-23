當代佛畫藝術巨擘夏荊山逝世2周年 鍾馗百像嘉縣展出

嘉義縣人力發展所與財團法人夏荊山文化藝術基金會，下午在人發所舉行「夏荊山大師鍾馗百像常設展」開幕暨捐贈儀式，基金會捐贈夏荊山大師鍾馗經典代表文創精品50件作品，典藏人發所，基金會執行長趙忠傑代表捐贈縣長翁章梁。

9月23日是夏荊山大師逝世2周年，基金會與嘉縣府追思緬懷，紀念當代佛畫藝術傳奇巨擘，以夏大師藝術撫慰人心，帶給社會真善美。1949年夏荊山隨國民政府初抵台，在嘉義長居，服務軍旅之餘教授書畫，培育英才，當代書畫名家李轂摩、工筆畫聞名張善靜居士，以及佛畫名家江曉航居士都是大師弟子。

翁章梁說，大師與嘉義地緣深厚，是嘉義之光，鍾馗代表「賜福鎮宅真君」，是降妖除魔象徵，大師借鍾馗畫像表達心正壓百邪，勸世人積德行善，筆下鍾馗化身文人逸士品茗、賞花、觀瀑、戲鶴，或將鍾馗與小鬼詼諧互動，運用寫意硃砂與深厚筆墨底蘊，串連具吉祥寓意的故事化情境。

長卷「鍾馗喬遷吉慶圖」以細膩工筆繪製鍾馗與小鬼、家眷，搭配活潑生動搬家情境，成為展覽亮點。翁章梁讚譽大師佛畫藝術地位，堪稱海內外千古第一人，大師從小愛畫畫，40歲後專心佛畫，一路畫到90幾歲，筆下鍾馗時而怒目，時而慈善、詼諧，百像鍾馗，歡迎大家走一趟人力發展所，近距離觀賞大師筆下的「鍾馗百像」。