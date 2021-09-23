2021國家卓越建設獎揭曉 台南市政府32件工程獲獎

2021國家卓越建設獎揭曉，台南市政府共32件工程獲獎，地政局所辦的「北安商業區市地重劃工程」及「南科特定區開發區塊F、G區段徵收工程」獲選最佳規畫設計類優質獎，「第六期新營區長勝營區市地重劃工程長勝公園」則獲全球卓越建設獎銀獎，市長黃偉哲表示，市府持續開發閒置土地，建設各項公共設施，將可形塑地方優質環境，提升土地利用價值，增加休憩空間，前景指日可待。

地政局長陳淑美說，公辦的市地重劃區與區段徵收區負擔提升環境品質的社會責任，對都市發展具有決定性的影響力，像是北安商業區規畫特色公園、抽水站，南科FG開闢滯洪池、文資調查，長勝營區保存良好的綠色隧道，強化都市發展與建設，希望以軟性人文景觀概念打造硬體的公共設施，讓發展與保育共存並永續發展。

另外，工務局在國家卓越建設獎贏得11項獎座，其中，大涼生態公園創造豐富多樣的生態水岸，將綠意延續到周邊鄰近土地，在都市公園及自然生態間創造公園綠地的最大效益，保存具有特色的老榕樹群，也結合中國城所遺留的龍鳳壁，展現府城運河過去風華。

台南榮譽國民之家及台南榮民健康服務園區新建工程以建構醫療、保健、福利、建築四合一的體系，提供醫療保健長照整合的「醫養合一」環境，工務局表示，將是充滿溫馨與人性尊嚴的養護環境，體現市府在長照福利政策發展的努力與實踐。

都發局榮獲國家卓越建設獎3座獎項，分別是以「Tainan Axis + The Spring」獲得國際級的全球卓越建設獎永續發展類銀獎，新營鐵道地景公園獲得國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎，台南市小東路北側公營住宅興建工程獲得最佳規畫設計類卓越獎。