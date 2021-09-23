快訊

五倍券你綁了沒？超強達人匯整「Google表格」綁定、加碼、商家回饋一目瞭然

童星「糖糖」等紅燈被撞身亡 肇事駕駛遭判6個月徒刑

最遠一針！台南專車來回2小時替長者打第二劑疫苗

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市南化區公所請市府公車處支援中巴接送南化水庫上游等偏鄉長輩接種疫苗二劑。圖為第一劑施打時專車接送情形。圖／自取南化區公所粉絲頁
台南市南化區公所請市府公車處支援中巴接送南化水庫上游等偏鄉長輩接種疫苗二劑。圖為第一劑施打時專車接送情形。圖／自取南化區公所粉絲頁

台南南化區9月24日為85歲以上長者施打第二劑AZ疫苗，因當日施打長輩約160人，無法再另外開設施打點，最遠有南化水庫上游的長輩需要接種，南化區長徐全立聯繫市府交通局長王銘德請求協助後，將由市公車處指派專車明天載送關山、玉山、北寮的長輩前來南化衛生所施打疫苗。

南化區公所表示，9月24日專車預計停靠關山里、羌磺坑、玉山國小、北寮、南寮等5站約18人（含家屬外傭共3人）；公車處將派中巴12點從關山里（瑞峰國小）出發預計下午1點30分至2點到南化衛生所，施打完成後再一一載送回去。

區長徐全立表示，南化區9月27日也將施打75歲以上默德納第二劑，根據統計目前關山、玉山、北寮約50至60位長輩符合施打對象，因此正在調查願意搭乘免費公車的長輩，屆時公車處也已安排租車來載送。

據估計從南化衛生所到關山里瑞峰國小單程36公里開車約50分鐘，來回72公里就要近2小時，若專車早上先進入關山里沿路接人到南化衛生所，待長輩接種休息後，再開車逐一送回到關山里，接著再開車出來，等次是來回4次，這趟任務至少要開144公里前後大概要花至少4小時。

衛生所 公車 玉山

延伸閱讀

基市學生打BNT首日 二信高中男學生手腳麻痺送醫

英醫療專家：12至15歲未接種疫苗者幾乎都將染疫

疫苗假發酵！台南慈濟高中400人請假

桃園2高中打完BNT 超過千名學生請疫苗假

相關新聞

最遠一針！台南專車來回2小時替長者打第二劑疫苗

台南南化區9月24日為85歲以上長者施打第二劑AZ疫苗，因當日施打長輩約160人，無法再另外開設施打點，最遠有南化水庫上...

不明人士竟主動通知長者打疫苗 南市府：將徹查

長者接種第2劑疫苗如火如荼進行中，但台南有里長發現，有非鄰里長、區公所、衛生局或診所相關人員，直接到長者家中通知長者去施...

藍軍籲台南成立體育局 黃偉哲：會朝充實人力方向進行

2023全國運動會將在台南登場，但台南市議會國民黨團擔心，沒有「體育局」恐人力不足、預算短缺，要求台南市政府成立體育局。...

台南藏金閣珍稀中藥櫃曝光 首度捐血緩解血荒 　　

台南血液庫存量偏低，南市環保局藏金閣9月大型家具拍賣會，首次結合台南捐血中心共辦「你捐血，拿好禮」捐血活動，請民眾踴躍捐...

「俗女」金德興藥舖成消防演練場 南市宣導消防古蹟吸睛

台南市政府消防局第一救災救護大隊後壁分隊，今天在菁寮老街辦理強化古蹟防災管理及搶救演練，台劇「俗女養成記」金德興藥舖搖身...

影／嘉縣校園BNT開打 永慶高中3名學生暈針

嘉義縣校園BNT疫苗上午開打，國高中意願接種率93.3%，首波7所高中職 (護專)及3所國中施打，縣立永慶高中由衛生所團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。