最遠一針！台南專車來回2小時替長者打第二劑疫苗

台南南化區9月24日為85歲以上長者施打第二劑AZ疫苗，因當日施打長輩約160人，無法再另外開設施打點，最遠有南化水庫上游的長輩需要接種，南化區長徐全立聯繫市府交通局長王銘德請求協助後，將由市公車處指派專車明天載送關山、玉山、北寮的長輩前來南化衛生所施打疫苗。

南化區公所表示，9月24日專車預計停靠關山里、羌磺坑、玉山國小、北寮、南寮等5站約18人（含家屬外傭共3人）；公車處將派中巴12點從關山里（瑞峰國小）出發預計下午1點30分至2點到南化衛生所，施打完成後再一一載送回去。

區長徐全立表示，南化區9月27日也將施打75歲以上默德納第二劑，根據統計目前關山、玉山、北寮約50至60位長輩符合施打對象，因此正在調查願意搭乘免費公車的長輩，屆時公車處也已安排租車來載送。

據估計從南化衛生所到關山里瑞峰國小單程36公里開車約50分鐘，來回72公里就要近2小時，若專車早上先進入關山里沿路接人到南化衛生所，待長輩接種休息後，再開車逐一送回到關山里，接著再開車出來，等次是來回4次，這趟任務至少要開144公里前後大概要花至少4小時。