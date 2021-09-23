聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉邑行善團百歲志工造橋鋪路40年 90歲老夫妻感動捐款
新北市高齡90歲陳爺爺與妻子，今天到嘉義市嘉邑行善團辦公室，捐款20萬元給行善團造橋鋪路，兩人直言日前得知107歲盧老太太造橋鋪路40多年，對於盧及行善團服務精神相當感動，特地南下捐款。
陳爺爺夫妻兩人今天特別從新北市搭車南下，到嘉邑行善團辦公室，確認真的有嘉邑行善團這組織，持續行善造橋鋪路，隨即由行善團總幹事郭靜宜陪同去銀行領20萬元現款，親自交給嘉邑行善團理事長徐文志，造橋鋪路志工隊長黃萬枝等人也到場見證，感謝陳爺爺夫妻兩人善行。
陳奶奶表示，丈夫和她已從公車司機、菸酒公賣局退休20多年，兩人生活還過得去，日前透過媒體報導得知，行善團中秋節拜訪107歲盧老太太，相當感動盧老太太服務精神，但又擔心現在匯款詐騙多，決定南下確認「真的有嘉邑行善團」，看到那麼多造橋鋪路志工，非常感佩這些人的服務精神。
嘉邑行善團透過志工服務、民眾捐助善款，全台已經興建完成600多座橋梁，徐文志日前帶領行善團幹部，拜訪從60多歲就開始參與造橋鋪路的盧老太太，並提及盧年初還由家人陪同，到造橋工地現場耙土，盧仍念念不忘過往工作細節，並提醒大家「熱心助人、知足惜福」，讓現場人士都相當感佩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言