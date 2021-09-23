嘉邑行善團百歲志工造橋鋪路40年 90歲老夫妻感動捐款

新北市高齡90歲陳爺爺與妻子，今天到嘉義市嘉邑行善團辦公室，捐款20萬元給行善團造橋鋪路，兩人直言日前得知107歲盧老太太造橋鋪路40多年，對於盧及行善團服務精神相當感動，特地南下捐款。

陳爺爺夫妻兩人今天特別從新北市搭車南下，到嘉邑行善團辦公室，確認真的有嘉邑行善團這組織，持續行善造橋鋪路，隨即由行善團總幹事郭靜宜陪同去銀行領20萬元現款，親自交給嘉邑行善團理事長徐文志，造橋鋪路志工隊長黃萬枝等人也到場見證，感謝陳爺爺夫妻兩人善行。

陳奶奶表示，丈夫和她已從公車司機、菸酒公賣局退休20多年，兩人生活還過得去，日前透過媒體報導得知，行善團中秋節拜訪107歲盧老太太，相當感動盧老太太服務精神，但又擔心現在匯款詐騙多，決定南下確認「真的有嘉邑行善團」，看到那麼多造橋鋪路志工，非常感佩這些人的服務精神。