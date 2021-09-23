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嘉邑行善團百歲志工造橋鋪路40年 90歲老夫妻感動捐款

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
新北市陳老先生夫妻，今天特別南下，到嘉邑行善團辦公室捐款20萬元。記者卜敏正／攝影
新北市陳老先生夫妻，今天特別南下，到嘉邑行善團辦公室捐款20萬元。記者卜敏正／攝影

新北市高齡90歲陳爺爺與妻子，今天到嘉義市嘉邑行善團辦公室，捐款20萬元給行善團造橋鋪路，兩人直言日前得知107歲盧老太太造橋鋪路40多年，對於盧及行善團服務精神相當感動，特地南下捐款。

陳爺爺夫妻兩人今天特別從新北市搭車南下，到嘉邑行善團辦公室，確認真的有嘉邑行善團這組織，持續行善造橋鋪路，隨即由行善團總幹事郭靜宜陪同去銀行領20萬元現款，親自交給嘉邑行善團理事長徐文志，造橋鋪路志工隊長黃萬枝等人也到場見證，感謝陳爺爺夫妻兩人善行。

陳奶奶表示，丈夫和她已從公車司機、菸酒公賣局退休20多年，兩人生活還過得去，日前透過媒體報導得知，行善團中秋節拜訪107歲盧老太太，相當感動盧老太太服務精神，但又擔心現在匯款詐騙多，決定南下確認「真的有嘉邑行善團」，看到那麼多造橋鋪路志工，非常感佩這些人的服務精神。

嘉邑行善團透過志工服務、民眾捐助善款，全台已經興建完成600多座橋梁，徐文志日前帶領行善團幹部，拜訪從60多歲就開始參與造橋鋪路的盧老太太，並提及盧年初還由家人陪同，到造橋工地現場耙土，盧仍念念不忘過往工作細節，並提醒大家「熱心助人、知足惜福」，讓現場人士都相當感佩。

徐文志向陳老先生夫妻說明行善團工作項目。記者卜敏正／攝影
徐文志向陳老先生夫妻說明行善團工作項目。記者卜敏正／攝影
嘉邑行善團日前探望107歲的 志工盧姓老婦人。記者卜敏正／翻攝
嘉邑行善團日前探望107歲的 志工盧姓老婦人。記者卜敏正／翻攝
嘉邑行善團理事長徐文志(右一)、常務監事王金章(左一)，感謝陳爺爺夫妻兩人善行捐款。記者卜敏正／攝影
嘉邑行善團理事長徐文志(右一)、常務監事王金章(左一)，感謝陳爺爺夫妻兩人善行捐款。記者卜敏正／攝影
住新北市陳老先生夫妻，今天到嘉邑行善團辦公室捐款20萬元，修橋鋪路的志工們也到場感謝。記者卜敏正／攝影
住新北市陳老先生夫妻，今天到嘉邑行善團辦公室捐款20萬元，修橋鋪路的志工們也到場感謝。記者卜敏正／攝影

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