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不明人士竟主動通知長者打疫苗 南市府：將徹查

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議員陳怡珍接獲里長反映，有非鄰里長、區公所、衛生局或診所相關人員，直接到長者家中通知長者施打，質疑市府將民眾個資外洩。圖／陳怡珍提供
台南市議員陳怡珍接獲里長反映，有非鄰里長、區公所、衛生局或診所相關人員，直接到長者家中通知長者施打，質疑市府將民眾個資外洩。圖／陳怡珍提供

長者接種第2劑疫苗如火如荼進行中，但台南有里長發現，有非鄰里長、區公所、衛生局或診所相關人員，直接到長者家中通知長者去施打疫苗，憤而向議員陳怡珍陳情，陳說，接種疫苗事宜須由行政、里政系統通知，資料為何外洩，要求市府給交代。台南市長黃偉哲表示，市府一定會去徹查，誰該負的法律責任一定要負。

陳怡珍今在議會質詢說，有市民被非相關防疫、里政人員通知要去施打莫德納，生氣地去質問里長為何個資會外流，認為自己的隱私被侵犯，里長一頭霧水說「我根本不知道，我都還沒接到資料」，憤而向她陳情。

陳怡珍表示，個資外洩非常嚴重，且會讓重要的接種資訊形成多頭馬車，讓真正的衛生系統面臨不被信任的危機，也會讓人懷疑有人拿著不循正常管道的資料通知長者，是市府要來做人情嗎？

議員蔡旺詮則指出，不明人士主動聯繫長者，提醒疫苗施打時間與地點，如此「貼心的選民服務」，傳言是有人因選舉因素濫用個資，相當遺憾，呼籲市府應嚴格查辦。

議員洪玉鳳說，日前即傳出台南有特權疫苗，現在還傳出個資外洩疑慮，要求市府查察，希望台南不是特權城市，而是公平城市。議長郭信良裁示，請市府詳加調查，此案恐涉及洩密行為，須送調查報告給議會。

疫苗 個資 衛生局

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