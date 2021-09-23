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藍軍籲台南成立體育局 黃偉哲：會朝充實人力方向進行

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議會國民黨團書記長李中岑呼籲，台南市政府應成立體育局。記者鄭維真／翻攝
台南市議會國民黨團書記長李中岑呼籲，台南市政府應成立體育局。記者鄭維真／翻攝

2023全國運動會將在台南登場，但台南市議會國民黨團擔心，沒有「體育局」恐人力不足、預算短缺，要求台南市政府成立體育局。台南市長黃偉哲表示，未來市府會朝充實人力的方向進行，升格體育局也會是選項之一。

台南市議會第3屆第6次定期大會今開議，國民黨團書記長李中岑指出，她曾是一名划船選手，以前當選手時大小比賽不斷，源源的比賽機會成了選手更上層樓的養分，民進黨執政後，選手變得沒有出賽機會。台南市教育局本部現有225名員工，體育處另有47名員工，這樣的人力要負責學校運動場館建設和修繕，還有餘力辦妥後年登場的全國運動會嗎？屆時是否要向其他縣市借場館？呼籲市府盡快成立體育局。

議員蔡淑惠表示，這次定期大會中教育局有10案墊付款案，其中體育處就占9項，預算高達1.2億元，朝好的一面看是運動場館翻新，但讓人擔憂的是以體育處的人力有辦法因應嗎？

議員蔡育輝也說，體育處人力不足，後年還要辦全國運動會，更要處理這麼多學校的新建案，若不趕緊調兵遣將，全運會恐辦得不好，墊付款新建案品質更堪慮。

體育處表示，提供選手及民眾友善運動環境是推動友善城市的重要指標，台南市去年開始積極爭取教育部前瞻二期計畫，成功爭取2座全民運動館計畫經費共2.6億元，包含8個行政區共9案運動場館興建、整建經費約1.2億元，2023年更將承辦全國運動會，已獲核定14處競賽場館經費逾1億7000萬元。

體育處回應，目前編制為3組、正式員額32人，後續將視市府財政及人力情況，先朝向充實人力、提升效能，後續視財政及人力情況檢討組織改制可行性。

體育 教育局 國民黨

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