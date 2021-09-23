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救國團送愛到偏區 可莉餅餐車到校添小確幸

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
救國團台南市、歸仁、關廟區等團委會送愛到偏區，鹽水歡雅國小師生開心享用美味可莉餅。 圖／學校提供
救國團台南市、歸仁、關廟區等團委會送愛到偏區，鹽水歡雅國小師生開心享用美味可莉餅。 圖／學校提供

救國團台南市、歸仁、關廟區等團委會送愛到偏區，今天安排可莉餅夜市餐車至鹽水區歡雅國小，現場製120份作可莉餅分享給全校師生，還附贈可樂，校園裡除飄出陣陣可莉餅香味，小朋友雀躍享用愛心美食，笑說這是最美味的一餐。

救國團台南市團委會總幹事梁明峰表示，這次偏鄉送愛心可莉餅，是由歸仁區團委會會長郭江海發起，關廟區團委會會長吳忠桀響應，讓偏鄉孩子有香脆可口可莉餅可以品嘗，滿足心中的小確幸。

梁明峰說，活動中所有可莉餅都是包攤方式，直接到校園服務，因疫情安全考量，採現場製作，分流分時段分批由學生領取回到教室，在隔板防護下食用，既美味可口又安全。郭江海表示，他會持續將這份愛繼續傳遞下去，讓更多偏鄉的孩子可以被關愛與鼓勵，

歡雅國小校長何滄文也說，感謝救國團發揮關懷偏鄉愛心善舉，以教育方式類化學童感恩心，期許學生將來有能力也能回饋鄉里、社會。

救國團台南市、歸仁、關廟區等團委會送愛到偏區，鹽水歡雅國小師生開心享用美味可莉餅。 圖／學校提供
救國團台南市、歸仁、關廟區等團委會送愛到偏區，鹽水歡雅國小師生開心享用美味可莉餅。 圖／學校提供

偏鄉 救國團 愛心

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