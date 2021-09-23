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台南藏金閣珍稀中藥櫃曝光 首度捐血緩解血荒 　　

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局藏金閣25日二手家具拍賣會，主打家具是檜木中藥櫃。圖／南市環保局提供
台南市環保局藏金閣25日二手家具拍賣會，主打家具是檜木中藥櫃。圖／南市環保局提供

台南血液庫存量偏低，南市環保局藏金閣9月大型家具拍賣會，首次結合台南捐血中心共辦「你捐血，拿好禮」捐血活動，請民眾踴躍捐血。這次主打家具是珍稀美品，有檜木中藥櫃、手作3抽櫃及2輛自行車王，有興趣民眾要把握機會。

25日拍賣會的檜木中藥櫃約50年代所製，為早期耗工費時的設計，以榫接技法使上下分座相連更為穩固；上櫃展示架為舊料新製，檜香氣十足，共24抽。下櫃有木條拉門及隱藏式雙層收納，當展示、收藏櫃皆合適。手作3抽櫃為舊料新作系列，全榫接設計、檜木骨架厚實為特點，簡約大方，可做為床邊櫃使用。

腳踏車拍賣有兩款好車，包含美利達MTA52及捷安特Liv ENCHANT 。MTA52為國內大廠美利達主推的入門鋁合金車款，搭配島野21段變速，並換上全新的正新外胎，是CP值極高的人氣標的物。Liv ENCHANT則為捷安特旗下女性品牌中最暢銷的產品，車架幾何與塗裝設計針對女性族群。經過專業技師的調校，並換上全新的26×1.5吋的窄版內外胎，讓二手產品更具吸引力。

當天捐血車進駐藏金閣廣場，並有「你捐血，拿好禮」活動，提供多功能密封罐、洗衣粉、環保吸管、台塑生醫公司贊助的抗菌噴霧等8種好禮；凡捐血250c.c可任選4件，500c.c可全部帶走，鼓勵民眾熱血挽袖、捐血挺醫療。

另在綠教館舉行2場次「美學DIY手作課程」，體驗項目為環保風車及利樂包遮陽帽，全程免費、名額有限。有興趣的民眾，可先上網報名

捐血中心 拍賣會

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