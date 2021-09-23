嘉義太興「萬鷺朝鳳」 賞黃頭鷺群正當時

嘉義縣梅山鄉太興村「萬鷺朝鳳」黃頭鷺群遷徙昨天爆大量，傍晚出現2萬隻齊飛奇景；村長簡慶輝說，最佳觀賞時段是8月底到10月底每天下午3時至6時，現在賞鳥正是時候。

中秋連假梅山鄉太興村湧入不少人潮，為了欣賞「萬鷺朝鳳」黃頭鷺群遷徙美景，但近日山區下午都會降下間歇大雨，較難看到黃頭鷺飛行。

村長簡慶輝說，昨天下午5時太興村一帶又下雨，原本在山谷間飛行的黃頭鷺群都跑去躲雨，但6時許雨停了，卻迎來今年最大量的黃頭鷺群，約2萬隻飛過，見狀的遊客都驚呼連連。

簡慶輝指出，「萬鷺朝鳳」最佳觀賞時段是8月底到10月底，每天下午3時至6時，現在賞鳥正是時候。黃頭鷺群最晚觀測到的紀錄是11月底，去年則是10月中就結束。

阿里山國家風景區管理處指出，每年秋天黃頭鷺往南遷徙，途經梅山鄉太興村，群鳥編隊飛過山頭，居民稱當地的生毛樹溪為鳳凰穴，因此，黃頭鷺過境被稱為「萬鷺朝鳳」。最佳觀賞點在太興社區的「太興巖」、「巧雲小棧」、「草本傳奇」與「朝陽茶廠」等處。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，停止舉辦太興黃頭鷺季活動，但縣府向中央及民間團體爭取經費，改善太興村臨近的步道與吊橋，同時也興建新的步道；位於太興村西側的竹崎阿拔泉山稜線步道10月將完工，民眾也可以在此欣賞黃頭鷺過境的美景。