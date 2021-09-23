聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／嘉縣校園BNT開打 永慶高中3名學生暈針
嘉義縣校園BNT疫苗上午開打，國高中意願接種率93.3%，首波7所高中職 (護專)及3所國中施打，縣立永慶高中由衛生所團隊接種，縣長翁章梁上午視察關心學生接種情形，有2名高中及1名國中生緊張暈針，休息後無大礙。
高三1名男生及1名女生，以及國中部1名女生打完疫苗，出現頭暈，經醫護評估後觀察，休息後症狀改善，衛生局說，暈針不是疫苗不良事件，大多因緊張等身心狀況發生，打疫苗前要放鬆身心。
嘉縣校園ＢＮＴ施打總人數1萬6587人；同意施打1萬5469人，同意施打率93.3%；不同意施打人數1118人，不同意施打率6.7%。
翁章梁由衛生局長趙紋華、教育處代理處長李美華、永慶高中校長郭春松陪同，視察學生接種情形，學生說，「打針不痛」；有學生說，「會緊張！」護理人員說，ＢＮＴ疫苗每瓶6ＣＣ，要用食鹽水稀釋，再拿細針抽出，每針劑量只有0.3ＣＣ，準備抽針過程較其他疫苗複雜費時。
嘉縣共10間高中職專科學校及28間國中接種，小六學童滿12歲才能打，符合資格30人轉介國中接種站一併施打，未滿12歲學童要上1922平台意願登記接種。翁章梁說，BNT是目前唯一適合18歲以下青少年施打疫苗，接種不強迫，可視自身需求及個人意願自由接種，提醒施打疫苗後，身體若有不適可依規定申請3天疫苗假，疫苗假不列入缺席紀錄。
因應學生疫苗施打，縣府授權各校課務彈性調整，各校尊重不同意施打家長學生意願，打完疫苗多補充水分，避免喝茶或是刺激性飲料，多休息，2周內避免劇烈運動，降低不良副作用發生，疫苗施打家長不陪同，各校組關懷小組，佈置友善接種環境，對學生進行衛教宣導、評估學生身體狀況，接種後休息15分鐘，沒有不良反應才讓學生回教室，由任課教師持續關心注射後身體狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言