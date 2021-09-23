影／嘉縣校園BNT開打 永慶高中3名學生暈針

嘉義縣校園BNT疫苗上午開打，國高中意願接種率93.3%，首波7所高中職 (護專)及3所國中施打，縣立永慶高中由衛生所團隊接種，縣長翁章梁上午視察關心學生接種情形，有2名高中及1名國中生緊張暈針，休息後無大礙。

高三1名男生及1名女生，以及國中部1名女生打完疫苗，出現頭暈，經醫護評估後觀察，休息後症狀改善，衛生局說，暈針不是疫苗不良事件，大多因緊張等身心狀況發生，打疫苗前要放鬆身心。

嘉縣校園ＢＮＴ施打總人數1萬6587人；同意施打1萬5469人，同意施打率93.3%；不同意施打人數1118人，不同意施打率6.7%。

翁章梁由衛生局長趙紋華、教育處代理處長李美華、永慶高中校長郭春松陪同，視察學生接種情形，學生說，「打針不痛」；有學生說，「會緊張！」護理人員說，ＢＮＴ疫苗每瓶6ＣＣ，要用食鹽水稀釋，再拿細針抽出，每針劑量只有0.3ＣＣ，準備抽針過程較其他疫苗複雜費時。

嘉縣共10間高中職專科學校及28間國中接種，小六學童滿12歲才能打，符合資格30人轉介國中接種站一併施打，未滿12歲學童要上1922平台意願登記接種。翁章梁說，BNT是目前唯一適合18歲以下青少年施打疫苗，接種不強迫，可視自身需求及個人意願自由接種，提醒施打疫苗後，身體若有不適可依規定申請3天疫苗假，疫苗假不列入缺席紀錄。