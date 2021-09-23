快訊

直播／今本土+0！境外移入新增9例 無死亡案例

曾馨瑩恩師張勝豐悲訴遭囚養護院半年 嘆：台灣沒市場了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／嘉縣校園BNT開打 永慶高中3名學生暈針

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣校園BNT疫苗上午開打，首波7所高中職 (護專)及3所國中施打，縣立永慶高中由衛生所團隊接種。記者魯永明／攝影
嘉義縣校園BNT疫苗上午開打，首波7所高中職 (護專)及3所國中施打，縣立永慶高中由衛生所團隊接種。記者魯永明／攝影

嘉義縣校園BNT疫苗上午開打，國高中意願接種率93.3%，首波7所高中職 (護專)及3所國中施打，縣立永慶高中由衛生所團隊接種，縣長翁章梁上午視察關心學生接種情形，有2名高中及1名國中生緊張暈針，休息後無大礙。

高三1名男生及1名女生，以及國中部1名女生打完疫苗，出現頭暈，經醫護評估後觀察，休息後症狀改善，衛生局說，暈針不是疫苗不良事件，大多因緊張等身心狀況發生，打疫苗前要放鬆身心。

嘉縣校園ＢＮＴ施打總人數1萬6587人；同意施打1萬5469人，同意施打率93.3%；不同意施打人數1118人，不同意施打率6.7%。

翁章梁由衛生局長趙紋華、教育處代理處長李美華、永慶高中校長郭春松陪同，視察學生接種情形，學生說，「打針不痛」；有學生說，「會緊張！」護理人員說，ＢＮＴ疫苗每瓶6ＣＣ，要用食鹽水稀釋，再拿細針抽出，每針劑量只有0.3ＣＣ，準備抽針過程較其他疫苗複雜費時。

嘉縣共10間高中職專科學校及28間國中接種，小六學童滿12歲才能打，符合資格30人轉介國中接種站一併施打，未滿12歲學童要上1922平台意願登記接種。翁章梁說，BNT是目前唯一適合18歲以下青少年施打疫苗，接種不強迫，可視自身需求及個人意願自由接種，提醒施打疫苗後，身體若有不適可依規定申請3天疫苗假，疫苗假不列入缺席紀錄。

因應學生疫苗施打，縣府授權各校課務彈性調整，各校尊重不同意施打家長學生意願，打完疫苗多補充水分，避免喝茶或是刺激性飲料，多休息，2周內避免劇烈運動，降低不良副作用發生，疫苗施打家長不陪同，各校組關懷小組，佈置友善接種環境，對學生進行衛教宣導、評估學生身體狀況，接種後休息15分鐘，沒有不良反應才讓學生回教室，由任課教師持續關心注射後身體狀況。

嘉義縣校園BNT疫苗上午開打，首波7所高中職 (護專)及3所國中施打，縣立永慶高中由衛生所團隊接種。記者魯永明／攝影
嘉義縣校園BNT疫苗上午開打，首波7所高中職 (護專)及3所國中施打，縣立永慶高中由衛生所團隊接種。記者魯永明／攝影
嘉義縣校園BNT疫苗上午開打，縣立永慶高中由衛生所團隊接種，縣長翁章梁視察關心學生接種情形。
嘉義縣校園BNT疫苗上午開打，縣立永慶高中由衛生所團隊接種，縣長翁章梁視察關心學生接種情形。
嘉義縣校園BNT疫苗上午開打，縣立永慶高中由衛生所團隊接種，縣長翁章梁視察關心學生接種情形。記者魯永明／攝影
嘉義縣校園BNT疫苗上午開打，縣立永慶高中由衛生所團隊接種，縣長翁章梁視察關心學生接種情形。記者魯永明／攝影
嘉義縣校園BNT疫苗上午開打，首波7所高中職 (護專)及3所國中施打，縣立永慶高中由衛生所團隊接種。記者魯永明／攝影
嘉義縣校園BNT疫苗上午開打，首波7所高中職 (護專)及3所國中施打，縣立永慶高中由衛生所團隊接種。記者魯永明／攝影
嘉義縣校園BNT疫苗上午開打，首波7所高中職 (護專)及3所國中施打，縣立永慶高中由衛生所團隊接種。記者魯永明／攝影
嘉義縣校園BNT疫苗上午開打，首波7所高中職 (護專)及3所國中施打，縣立永慶高中由衛生所團隊接種。記者魯永明／攝影

疫苗 衛生局 翁章梁

延伸閱讀

陸禁蓮霧 嘉縣拓內外銷通路 翁章梁批政治事件

嘉縣教師節表揚大會 師鐸獎推薦3校長主任全壘打獲獎

長庚生醫購地嘉縣馬稠後後期園區 第3次標售搶標競爭

嘉義新景點+1 斥資2200萬阿拔泉山步道預定10月落成

相關新聞

打疫苗申報健保校正回歸2600萬 健保署請醫院診所自清

嘉義市黃姓醫師的診所長期利用民眾看診、注射疫苗機會、盜刷健保卡被法辦；衛福部健保署日前發函各醫師公會通知基層醫療院所，為民眾施打新冠疫苗若沒有就醫事實，卻申報醫療費應於8月31日前向健保署更正，目前「校正回歸」自清更正金額達2600萬元。

「俗女」金德興藥舖成消防演練場 南市宣導消防古蹟吸睛

台南市政府消防局第一救災救護大隊後壁分隊，今天在菁寮老街辦理強化古蹟防災管理及搶救演練，台劇「俗女養成記」金德興藥舖搖身...

影／嘉縣校園BNT開打 永慶高中3名學生暈針

嘉義縣校園BNT疫苗上午開打，國高中意願接種率93.3%，首波7所高中職 (護專)及3所國中施打，縣立永慶高中由衛生所團...

嘉市中秋報案放炮比去年少一半 有住家採光罩疑遭射破

嘉義市西區黃姓女子臉書貼文說，中秋連假期間，疑遭沖天炮炸破住處採光罩，沖天炮掉落陽台，呼籲不要放危險性鞭炮；轄區北鎮派出...

北門錦湖里土資場又動工？南市府:昨已函文暫緩施作

台南市議會第3屆第6次定期大會今開幕，近百名北門區錦湖里居民上午到議會外陳情，反對市府同意業者在當地設置土資場，自救會長...

陸禁蓮霧 嘉縣拓內外銷通路 翁章梁批政治事件

秋節前，大陸宣布不再進口台灣蓮霧、釋迦，嘉義縣蓮霧面積207.8公頃，占全台第三大，僅次於屏東及高雄。縣長翁章梁批大陸不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。