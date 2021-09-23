快訊

五倍券共同綁定手機、email填錯免驚 加碼券抽籤前將開放修改

五倍券紙本放大術！超商、百貨專屬優惠一次看 5千直接變7千

打疫苗申報健保校正回歸數千萬？健保署請醫院診所自清

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義地檢署日前查獲黃姓醫師詐領健保費，健保署因此請各 醫療院所「自清」是否誤申報健保費。圖／報系資料照片
嘉義地檢署日前查獲黃姓醫師詐領健保費，健保署因此請各 醫療院所「自清」是否誤申報健保費。圖／報系資料照片

嘉義市黃姓醫師的診所長期利用民眾看診、注射疫苗機會、盜刷健保卡，被檢調搜證法辦；衛福部健保署日前發函各醫師公會通知基層醫療院所，為民眾施打新冠疫苗若沒有就醫事實，卻申報醫療費，應於8月31日前向健保署更正，據了解這「校正回歸」自清更正金額達數千萬元。

衛福部健保署表示，日前的確發文給相關單位，施打 Covid-19 新冠疫苗，未有疾病就醫仍申報醫療費用者，應在8月31日前向各區業務組更正，因健保署6個分區都已針對回報自清部分個別查證，必須核對相關金額是否符合、或違規，件數、金額仍在統計中。

嘉義市醫師公會理事長趙善楷表示，的確有相關公文，因為健保署認為，注射疫苗每件都有處置費和行政費共200元，這部分專款專用和健保總額無關，但醫師如果真的在同時間幫病人看診，病人也有需求並接受，應該就沒有問題，但其中可能也有部分醫師，在患者問診後一併申報健保費。

趙善楷坦言，「誤申報」這部分一定會有，但電腦是死的，健保署應就個案查清楚，也希望外界不要就少數個案放大，影響醫師、診所形象。

嘉義地檢署今年8月指揮市調站，到黃姓醫師診所搜證，查扣相關物證，初判不法所得達6000萬元，並將黃等人帶回偵訊，訊後將黃依詐欺、偽造文書罪，向法院申請羈押獲准，黃的律師提抗告，院方裁定以250萬元交保，並於釋放起4個月內停止執行醫師業務。

嘉義地檢署日前查獲黃姓醫師詐領健保費案，健保署因此請各醫療院所「自清」。記者卜敏正／翻攝
嘉義地檢署日前查獲黃姓醫師詐領健保費案，健保署因此請各醫療院所「自清」。記者卜敏正／翻攝

健保卡 醫師 新冠疫苗

延伸閱讀

是否跟進美入境須完整打疫苗 陳時中：還需觀察

下周五大疫苗齊發 蘇貞昌：同一時段場地 避免兩種疫苗

林書豪推特發聲 希望更多國家有疫苗可用

明年總額協商上看8180億 首度討論住院看護納醫院總額

相關新聞

打疫苗申報健保校正回歸數千萬？健保署請醫院診所自清

嘉義市黃姓醫師的診所長期利用民眾看診、注射疫苗機會、盜刷健保卡，被檢調搜證法辦；衛福部健保署日前發函各醫師公會通知基層醫...

北門錦湖里土資場又動工？南市府:昨已函文暫緩施作

台南市議會第3屆第6次定期大會今開幕，近百名北門區錦湖里居民上午到議會外陳情，反對市府同意業者在當地設置土資場，自救會長...

陸禁蓮霧 嘉縣拓內外銷通路 翁章梁批政治事件

秋節前，大陸宣布不再進口台灣蓮霧、釋迦，嘉義縣蓮霧面積207.8公頃，占全台第三大，僅次於屏東及高雄。縣長翁章梁批大陸不...

台南後天大型徵才 也有線上面試

台南市府本周六於新市區3里聯合活動中心後方球場舉辦大型徵才活動，93家廠商釋出5329個工作機會，包括台積電、Garmi...

雲林彩色胡蘿蔔 打入新加坡超市

雲林縣東勢鄉胡蘿蔔年產量達9千公噸，東勢果菜生產合作社創立「活力東勢」銷售生鮮胡蘿蔔及加工彩色胡蘿蔔汁，縣府媒合活力東勢...

嘉市崇仁護專開辦長照站

天主教中華聖母基金會與嘉義市崇仁護專合辦社區巷弄長照崇仁站，昨天開幕，市長黃敏惠表示，此為首個學校參與的長照據點，疫情考...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。