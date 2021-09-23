打疫苗申報健保校正回歸數千萬？健保署請醫院診所自清
嘉義市黃姓醫師的診所長期利用民眾看診、注射疫苗機會、盜刷健保卡，被檢調搜證法辦；衛福部健保署日前發函各醫師公會通知基層醫療院所，為民眾施打新冠疫苗若沒有就醫事實，卻申報醫療費，應於8月31日前向健保署更正，據了解這「校正回歸」自清更正金額達數千萬元。
衛福部健保署表示，日前的確發文給相關單位，施打 Covid-19 新冠疫苗，未有疾病就醫仍申報醫療費用者，應在8月31日前向各區業務組更正，因健保署6個分區都已針對回報自清部分個別查證，必須核對相關金額是否符合、或違規，件數、金額仍在統計中。
嘉義市醫師公會理事長趙善楷表示，的確有相關公文，因為健保署認為，注射疫苗每件都有處置費和行政費共200元，這部分專款專用和健保總額無關，但醫師如果真的在同時間幫病人看診，病人也有需求並接受，應該就沒有問題，但其中可能也有部分醫師，在患者問診後一併申報健保費。
趙善楷坦言，「誤申報」這部分一定會有，但電腦是死的，健保署應就個案查清楚，也希望外界不要就少數個案放大，影響醫師、診所形象。
嘉義地檢署今年8月指揮市調站，到黃姓醫師診所搜證，查扣相關物證，初判不法所得達6000萬元，並將黃等人帶回偵訊，訊後將黃依詐欺、偽造文書罪，向法院申請羈押獲准，黃的律師提抗告，院方裁定以250萬元交保，並於釋放起4個月內停止執行醫師業務。
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