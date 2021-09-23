城市即舞台 2021台南藝術節10/8逗陣登場

台南市副市長趙卿惠今天宣布，2021台南藝術節10月8日登場，為期1個多月，以「城市即舞台」概念規劃23檔節目36場次，在台南各地展演。

2021台南藝術節今年邁入第10年，以「寄藝迴聲」為主題，規劃「迴望時空」、「藝意聲動」及「藝氣加映」3大系列活動，10月8日登場、11月14日閉幕，多檔節目免費入場。

趙卿惠表示，2021台南藝術節深入在地社區，特別是開幕的藝陣表演，象徵台南百年藝陣文化傳承，特別具有守護鄉里聚落意義，更結合當代藝術元素，展現台南最好的生命力及防疫成果。

台南市政府文化局長葉澤山說，台南藝術節讓在地表演藝術團隊擁有城市舞台，重新詮釋經典作品及製作全新節目，值得期待。

2021台南藝術節規劃23檔節目36場次，包括蘇俊穎木偶劇團「藝術遶境－府城眾神收瘟」、賴翠霜舞創劇場「他們的故事」、再拒劇團「穿林造音－虎山林場地景音樂會」及身體氣象館「小人國」等，展演場地分別在水交社文化園區、總爺藝文中心、台南知事官邸、長勝營區等。