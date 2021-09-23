陸禁蓮霧 嘉縣拓內外銷通路 翁章梁批政治事件
秋節前，大陸宣布不再進口台灣蓮霧、釋迦，嘉義縣蓮霧面積207.8公頃，占全台第三大，僅次於屏東及高雄。縣長翁章梁批大陸不透過協商，逕自宣布不進口，不符合國際貿易規範，是政治事件，令人相當遺憾。縣府配合農委會比照鳳梨模式，積極開拓內外銷通路，輔導果農錯開產期，穩定價格。
蓮霧生產山區梅山、竹崎及中埔等3鄉，以梅山鄉產量最多，產地圳南村有「蓮霧之鄉」稱譽，因當地有水圳，培植汁多味美大蓮霧， 果農為了與黑金鋼蓮霧區隔，為蓮霧取了個霸氣十足名字「黑霸王」，相傳當地最早的蓮霧母樹，是林姓宗祠右後方逾百年的蓮霧樹，當年盛產每年都有千斤以上的產量。
2年前，縣長翁章梁就職不久，透過網路直播帶路直擊圳南村當地老蓮霧樹，果農為蓮霧樹蒙上黑紗網，調節氣溫，讓蓮霧分不清日夜延後產期，調解產期，屏東、高雄產期在清明節結束，梅山黑霸王因地勢較高，產期7月登場。
翁章梁說，挺台灣水果，不怕沒銷路，大陸禁蓮霧的理由又是介殼蟲，這是可以用燻蒸解決的技術問題，大陸進入國際市場，應按世界市場秩序，這樣作法，只會讓世界對大陸市場疑懼，對大陸不利。今年3月鳳梨事件，國人一起消費鳳梨，「我們也打開不同市場通路，努力拚外銷，化解我們的鳳梨對中國的依賴」。
翁章梁表示，嘉縣蓮霧產季主要在5至7月，以內銷為主，縣府會評估受大陸禁止進口，以及國內蓮霧價格波動，採 因應措施，保障果農，「我們相信農委會能力，定能拓銷其他國家市場。」農業處長許彰敏說，蓮霧全縣年產量3千多噸，有黑金剛及子彈品種，產期每年5至7月、10月至年底，現正與轄區外銷果菜生產合作社洽商，開拓加拿大、新加坡、歐盟市場，目前外銷港澳不受影響，另 將輔導果農錯開產期。
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