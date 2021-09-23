陸禁蓮霧 嘉縣拓內外銷通路 翁章梁批政治事件

秋節前，大陸宣布不再進口台灣蓮霧、釋迦，嘉義縣蓮霧面積207.8公頃，占全台第三大，僅次於屏東及高雄。縣長翁章梁批大陸不透過協商，逕自宣布不進口，不符合國際貿易規範，是政治事件，令人相當遺憾。縣府配合農委會比照鳳梨模式，積極開拓內外銷通路，輔導果農錯開產期，穩定價格。

蓮霧生產山區梅山、竹崎及中埔等3鄉，以梅山鄉產量最多，產地圳南村有「蓮霧之鄉」稱譽，因當地有水圳，培植汁多味美大蓮霧， 果農為了與黑金鋼蓮霧區隔，為蓮霧取了個霸氣十足名字「黑霸王」，相傳當地最早的蓮霧母樹，是林姓宗祠右後方逾百年的蓮霧樹，當年盛產每年都有千斤以上的產量。

2年前，縣長翁章梁就職不久，透過網路直播帶路直擊圳南村當地老蓮霧樹，果農為蓮霧樹蒙上黑紗網，調節氣溫，讓蓮霧分不清日夜延後產期，調解產期，屏東、高雄產期在清明節結束，梅山黑霸王因地勢較高，產期7月登場。

翁章梁說，挺台灣水果，不怕沒銷路，大陸禁蓮霧的理由又是介殼蟲，這是可以用燻蒸解決的技術問題，大陸進入國際市場，應按世界市場秩序，這樣作法，只會讓世界對大陸市場疑懼，對大陸不利。今年3月鳳梨事件，國人一起消費鳳梨，「我們也打開不同市場通路，努力拚外銷，化解我們的鳳梨對中國的依賴」。