新住民不畏挑戰！研發美味健康鳳梨乾獲獎

家鄉在福建廈門，結婚來臺已超過20年的大陸新住民陳福平，10年前與先生回到嘉義大林老家，傳承家中的鳳梨種植工作，採用天然方法種植卻遇到各種困難，經歷長時間的嘗試終於成功低溫烘焙法，獲得移民署「第七屆新住民及其子女築夢計畫」肯定。

陳福平傳承家族鳳梨事業，希望能夠兼顧美味與健康，決定採用自然農法栽種，卻也造成鳳梨大小不一，賣相不佳又無法保存，只能分贈親友及公益單位。

陳福平思考如何讓鳳梨保留絕佳風味，延續鮮甜的美味，經長時間嘗試，改良風乾時間與溫度，終於找到用低溫長時間烘烤的黃金作法，最能夠保留鳳梨風味，作出口感甜而不膩的鳳梨乾。

陳福平表示，開始只想打造一間小小的工作廚房，由於烘焙機每次開機烘焙至少須50個小時，聲音吵雜，影響鄰居作息，加上一次用量至少300顆鳳梨，家裡的廚房空間實在無法負荷，先生就把放置農機的倉庫騰出來，讓她擺放鳳梨。疫情期間，兒子與同學停課在家，利用下午時間，協助爸媽鳳梨切片，並試嚐鳳梨乾，意外成為社區學童午後消暑的零嘴新物，也讓臺灣優質鳳梨開拓創新銷路。

陳福平表示，很感謝先生的付出，新住民姐妹的支持及堂哥的協助與移民署南區事務大隊嘉義縣服務站的關懷輔導，讓她瞭解各界提供給新住民的許多資源，幫忙她能夠有更多的機會來學習與成長，朝向自己的夢想前進。