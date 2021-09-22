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打高端11月底恐無法去美國 陳時中這樣說

雲林優質彩色胡蘿蔔 搶攻新加坡超市

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府今天牽線媒合宜捷威農產貿易公司與活力東勢合作胡蘿蔔外銷，計畫外銷1500箱胡蘿蔔及彩色胡蘿蔔到新加坡連鎖超市NTUC。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今天牽線媒合宜捷威農產貿易公司與活力東勢合作胡蘿蔔外銷，計畫外銷1500箱胡蘿蔔及彩色胡蘿蔔到新加坡連鎖超市NTUC。記者陳苡葳／攝影

雲林縣東勢鄉主產胡蘿蔔，年產量高達9千公噸，幕後推手東勢果菜生產合作社創立「活力東勢」銷售生鮮胡蘿蔔，也加工製造彩色胡蘿蔔汁，廣受市場喜愛；縣府今天牽線媒合宜捷威農產貿易公司與活力東勢合作胡蘿蔔外銷，計畫外銷1500箱胡蘿蔔及彩色胡蘿蔔到新加坡，藉此也開拓雲林農產品國外市場新商機。

縣長張麗善、農業處長吳芳銘、宜捷威農產貿易公司總經理林延蓉，及活力東勢總經理王文星等人，今天一起在活力東勢廠區幫胡蘿蔔封箱裝櫃。

張麗善說，該廠以友善契作方式生產優質胡蘿蔔，除雲林東勢當地，合作農友還包括彰化、宜蘭等地區，質量足以譽為首屈一指的胡蘿蔔王國；然而疫情波及農產品的內外銷市場，不過縣府仍未停止找尋新通路的腳步，經統計，目前計已銷售807公噸高麗菜、433公噸鳳梨，加上現在正值文旦產季，銷售量也逾5500箱、約28公噸，金額達825萬元。

張麗善指出，縣府上半年媒合縣農會和宜捷威農產貿易公司的合作，即是成功打開今年第一道國際外銷管道，計已外銷逾百噸蔬菜，今天再進一步媒合企業與貿易商合作，可望未來擴大效益，影響更多業主策略聯盟。

吳芳銘表示，活力東勢的胡蘿蔔有生產履歷，且嚴格控管農藥使用，加上具歐盟GLOBAL G.A.P（全球優良農業規範）驗證，胡蘿蔔均是最高品質，今天封櫃啟航的品項包括1000箱共10噸胡蘿蔔，及500箱共4噸彩色胡蘿蔔，全數出口送到新加坡NTUC超市上架販售。

吳芳銘說，透過國外市場長期推廣銷售，能建立國外消費者對台灣產品的認識與信心，而胡蘿蔔出口正是過去訂單帶來的成效，顯見當地消費者接受度高，採購數量增，如今才有機會進軍新加坡最大連鎖超市，打開新品項能見度。

雲林縣東勢果菜生產合作社創立「活力東勢」品牌銷售生鮮胡蘿蔔，也加工製造彩色胡蘿蔔汁，口味有別於一般既定印象，每項產品都是國內市場的寵兒。記者陳苡葳／攝影
雲林縣東勢果菜生產合作社創立「活力東勢」品牌銷售生鮮胡蘿蔔，也加工製造彩色胡蘿蔔汁，口味有別於一般既定印象，每項產品都是國內市場的寵兒。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府農業處長吳芳銘（左二起）、活力東勢總經理王文星、縣長張麗善及宜捷威農產貿易公司總經理林延蓉等人，今天在活力東勢廠區封箱胡蘿蔔，裝櫃完畢後隨即啟航。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府農業處長吳芳銘（左二起）、活力東勢總經理王文星、縣長張麗善及宜捷威農產貿易公司總經理林延蓉等人，今天在活力東勢廠區封箱胡蘿蔔，裝櫃完畢後隨即啟航。記者陳苡葳／攝影

吳芳銘 新加坡 張麗善

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