雲林優質彩色胡蘿蔔 搶攻新加坡超市

雲林縣東勢鄉主產胡蘿蔔，年產量高達9千公噸，幕後推手東勢果菜生產合作社創立「活力東勢」銷售生鮮胡蘿蔔，也加工製造彩色胡蘿蔔汁，廣受市場喜愛；縣府今天牽線媒合宜捷威農產貿易公司與活力東勢合作胡蘿蔔外銷，計畫外銷1500箱胡蘿蔔及彩色胡蘿蔔到新加坡，藉此也開拓雲林農產品國外市場新商機。

縣長張麗善、農業處長吳芳銘、宜捷威農產貿易公司總經理林延蓉，及活力東勢總經理王文星等人，今天一起在活力東勢廠區幫胡蘿蔔封箱裝櫃。

張麗善說，該廠以友善契作方式生產優質胡蘿蔔，除雲林東勢當地，合作農友還包括彰化、宜蘭等地區，質量足以譽為首屈一指的胡蘿蔔王國；然而疫情波及農產品的內外銷市場，不過縣府仍未停止找尋新通路的腳步，經統計，目前計已銷售807公噸高麗菜、433公噸鳳梨，加上現在正值文旦產季，銷售量也逾5500箱、約28公噸，金額達825萬元。

張麗善指出，縣府上半年媒合縣農會和宜捷威農產貿易公司的合作，即是成功打開今年第一道國際外銷管道，計已外銷逾百噸蔬菜，今天再進一步媒合企業與貿易商合作，可望未來擴大效益，影響更多業主策略聯盟。

吳芳銘表示，活力東勢的胡蘿蔔有生產履歷，且嚴格控管農藥使用，加上具歐盟GLOBAL G.A.P（全球優良農業規範）驗證，胡蘿蔔均是最高品質，今天封櫃啟航的品項包括1000箱共10噸胡蘿蔔，及500箱共4噸彩色胡蘿蔔，全數出口送到新加坡NTUC超市上架販售。