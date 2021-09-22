中秋連假台南湧逾70萬人潮 未來14天是防疫關鍵期

中秋連假大家悶不住，各縣市景點人潮都擠爆，台南4天就湧入逾72萬人次，包括國華海安、新化老街、安平老街、鹽水老街、小西門等商圈，每天都有近10萬人到這幾處街區逛街吃美食，台南市長黃偉哲表示，連假很多人到台南，為了避免造成隱形傳染鏈，從9月21日開始起算14天都必須提高警覺，未來14天是關鍵期，沒有新的確診病例才算是度過危險期。

台南連續近3個月零確診，根據台南市政府統計，中秋連假各景點及市區都湧入觀光人潮，4天約有72.6萬人次，整體而言，遊客高峰出現在連假第3天，旅遊熱點則集中在市區商圈老街及郊區戶外景點，例如國華海安、新化老街、安平老街、鹽水老街、小西門等商圈，每天有近10萬人到這幾處街區逛街吃美食。

另外，台南都會公園、港濱軸帶、北門遊客中心、虎頭埤風景區等也是吸引遊客的熱門景點，每天都有近萬人；德元埤荷蘭村及葫蘆埤也吸引不少親子遊客前往踏青郊遊；展館及博物館類別景點也是人潮眾多，如左鎮化石園區、山上水道花園博物館、台南美術館、頑皮世界野生動物園、十鼓仁糖文創園區等，每天各約1.1萬人入園。「關子嶺溫泉美食節暨火王爺夜祭巡行」為關子嶺溫泉區、水火同源、碧雲寺及大仙寺等周邊景點帶來近4萬人次遊客。近期正夯的斯卡羅和俗女養成記讓鹽水岸內糖廠影視基地和後壁菁寮俗女村成為新興熱門景點。

黃偉哲說，從9月21日連假最後一天開始起算14天，都須提高警覺，如果未來的14天都沒有新確診病例在台南發生，才算度過危險期，因此接下來的14天要戒慎恐懼，不管是環境清消、社區監測，防疫志工都會提高警覺，避免產生社區任何病例，呼籲市民朋友若發現身體不適要趕快做快篩，快篩陽性要立即做PCR，PCR陽性要盡速就醫，不就醫會讓親友陷於危險境地。