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奇美博物館再推音樂節 帶樂迷「遇見莫札特」

中央社 / 台南22日電

奇美博物館繼去年推出的「貝多芬」系列音樂會受到好評後，今年舉辦「遇見莫札特」活動，結合名琴、名家與名曲推出1場講座與4場音樂會，盼帶民眾享受美好的音樂饗宴。

奇美博物館今天宣布將於10月30日至明年1月15日舉辦「奇美音樂節–遇見莫札特」系列音樂會，邀請國立台南藝術大學音樂系教授謝斐紋擔任策劃，除了可以聆賞莫札特的經典作品，還有海頓、舒伯特、布拉姆斯等大師作品。

奇美博物館指出，首場活動「專題講座：如果沒有莫札特」將於10月30日登場，由音樂節策劃人謝斐紋主講，分享活躍於古典樂派的莫札特如何扮演奠定與傳承風格的角色，引領大家了解古典樂派的過去、當下與未來。

奇美博物館指出，11月13日的「NTSO德奧樂章」，由國立台灣交響樂團搭配美國指揮家多利安．威爾森（Dorian Wilson）與旅美鋼琴家陳偉茵共同演出，11月27日的「王喬怡與李蘇美聲音樂會」，由抒情女高音王喬怡與男中音李蘇2名知名留法聲樂家，搭配鋼琴家蘇俐方，演繹莫札特的歌劇選粹與德文藝術歌曲。

12月11日的「汪奕聞鋼琴獨奏會」將由歐美雙博士演奏家汪奕聞擔綱演出，明年1月15壓軸場由「Infinite室內樂集」以弦樂四重奏為主，演出內容從海頓、莫札特到布拉姆斯的作品皆有。

奇美博物館指出，今年適逢莫札特逝世230週年紀念，奇美音樂節以「莫札特」為主題，並擴及影響他與受他啟發的相關作曲家，帶領民眾重返18、19世紀享受極致美好的音樂饗宴。

奇美博物館 音樂會 交響樂團

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