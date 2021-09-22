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打高端11月底恐無法去美國 陳時中這樣說

10億大麻案查扣89台冷氣及賓士車 嘉義地檢將標售

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義地檢署今年2月破獲葉姓男子10億大麻案，查扣葉等人所有的賓士、BMW等車及89台冷氣，本月29日上午在地檢署廣場前標售。記者卜敏正／翻攝
嘉義地檢署今年2月破獲葉姓男子10億大麻案，查扣葉等人所有的賓士、BMW等車及89台冷氣，本月29日上午在地檢署廣場前標售。記者卜敏正／翻攝

嘉義地檢署今年2月破獲葉姓男子種植大麻案，起出價值10億，2615株大麻及大麻花成品，查扣葉等人所有的賓士、BMW等3輛車，及89台冷氣，經專家鑑價，賓士價值約70萬、BMW62萬、自小貨車2萬，另89台冷氣將分8標，每標3至16台冷氣，將於本月29日上午9時30分在地檢署廣場前標售。

嘉義地檢署今年2月22日指揮專案小組，破獲全國最大宗企業化經營模式，栽種、販售大麻案，葉姓主嫌在嘉義縣市19處透天厝，以專業空調設備在室內種植大麻，收成後再製成小罐大麻花，自創大麻精品包，販售到各夜店，檢警本次拍賣冷氣設備、車輛，即是葉嫌等人犯罪工具、犯罪所得購入。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，因案查扣的汽車等動產價格，可能因為訴訟期太長，造成價值不斷遞減，經所有人同意後可行鑑價、公告、拍賣變價，避免減損當事人權益。

嘉義地檢署說明，29日拍賣錢30分鐘，接受登記及拍賣物觀覽，另扣押動產變價拍賣起拍價，均未含動產擔保債務餘額、稅費、罰鍰、鑑定費及其他費用，民眾競標拍定後，除支付拍定金額外，尚須繳付地檢署墊付相關費用，該拍賣物如有設定動產擔保交易，並須完成清償取得證明後方得領取。

另拍賣車輛至監理機關辦理過戶登記時，須一併繳清積欠的使用牌照稅、燃料使用費、交通違規罰鍰、違稅費罰鍰及滯納金及相關費用。

本次拍賣號碼牌限50名，考量場地全程禁止拍照、攝影，未領牌者不得入場觀覽及競標，於登記後始得入場觀覽及競標，欲參加拍賣之應買人均須簽署承諾書，並依防疫規定進場。

嘉義地檢署今年2月破獲葉姓男子10億大麻案，查扣葉等人所有的賓士、BMW等車及89台冷氣，本月29日上午在地檢署廣場前標售。記者卜敏正／翻攝
嘉義地檢署今年2月破獲葉姓男子10億大麻案，查扣葉等人所有的賓士、BMW等車及89台冷氣，本月29日上午在地檢署廣場前標售。記者卜敏正／翻攝
嘉義地檢署今年2月破獲葉姓男子10億大麻案，查扣葉等人所有的賓士、BMW等車及89台冷氣，本月29日上午在地檢署廣場前標售。記者卜敏正／翻攝
嘉義地檢署今年2月破獲葉姓男子10億大麻案，查扣葉等人所有的賓士、BMW等車及89台冷氣，本月29日上午在地檢署廣場前標售。記者卜敏正／翻攝

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