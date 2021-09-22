台南首創樂齡學習課程宅配到府 打開電視就可觀看

台南市教育局首創樂齡學習課程宅配到府，讓長輩打開電視就能觀看「有趣、有用、有安全」的樂齡課程，今天下午舉行「樂齡學習好Play!」樂齡學習影片首映會。市長黃偉哲宣布，下周起每周2部樂齡學習影片於台南市第3公用頻道及樂齡學習youtube頻道平台播放，鼓勵市民終身學習。

黃偉哲表示，樂齡學習影共分成10個單元，今天是第1個單元「交通安全」，他說，年長者要快樂終老、健康得終老、安全得終老，首部交通安全，教導如何降低年長者他的交通事故，增加安全性，另還有財產安全，教導如何減少被詐騙的機會，以及心靈成長等影片。希望將這些影片拿到社區播放，讓年長者接觸，對於安全、健康、心理衛生都會有正面的幫助。

黃偉哲致力於發展高齡友善城市，全市有38個樂齡學習中心分布各行政區，除提供實體讓長輩學習的地方，也精選10部課程影片，讓長輩在家可以透過電視、電腦及手機觀看到學習內容。

教育局長鄭新輝表示，新冠肺炎疫情期間，為讓長輩就近且便利學習，邀集樂齡講師群研發樂齡公播版課程，產出10部5大核心課程，希望透過大家的努力，防疫與學習兼備下促進長輩身心健康。

樂齡學習10部核心課程影片包含交通安全、財產安全、健康知識、睡眠品質、營養常識、活化記憶、科技聯繫、學習交友及代間教育，透過講師轉化課程內容，以簡單易記、活潑有趣、體驗方式呈現。歡迎長輩自9月27日起至公播頻道及youtube頻道觀賞。