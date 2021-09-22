雲林舉債183億 張麗善：不普發現金有苦衷

振興五倍券將上路，全國有部分縣市普發現金，有些則祭出加碼方案，雲林縣長張麗善多次表態不會跟進發現金，引來不少民眾質疑為什麼？張麗善今天表示，原因除縣府財政困難，二則不願再舉債、不願排擠其他預算，她強調「量力而為才是對縣民負責」。

張麗善表示，全台目前有金門縣、嘉義市及部分特定鄉鎮地方加碼普發現金，但仍有多數比雲林縣財政狀況好的縣市未跟進。

她指出，依預算編列方式，加碼發現金如是「零負債」的縣市，可用累積賸餘款來挹注，而另一種就是透過「舉債」方式執行。

她表示，以雲林縣67萬人口推算，加碼普發2000元現金，必須舉債13.4億元，不只花了下一代的錢，更會排擠到其他預算，包括教育、社福等。

她說，雲林縣是負債縣市，她上任時負債227億，近年財政經過調整後，2年總共多還款44億，但仍負債183億，其中包括長債、短債，正因有負債，若要再舉債加碼發現金，財政困境只會「難上加難」。

張麗善表示，縣府針對特殊境遇家庭、完全領不到政府補助款的邊緣家庭，或單親獨自扶養國、高中生的家庭，每1位孩子發放1萬元，解決燃眉之急。

張麗善說，縣府在能力所及範圍提出「五倍券花在雲林」方案，推出包括10%現金回饋、抽百萬汽車及捐發票做公益，消費者只要持券到雲林遊玩，可享優惠還能抽獎拿好禮，含電動機車、平板電腦等。