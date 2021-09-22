嘉市首間結合大專的「長照站」 今開幕還有獨家瑜珈課

天主教中華聖母基金會與嘉市崇仁護專合辦「社區巷弄長照崇仁站」，為嘉市首個有學校參與的長照C據點，也開辦獨有「高齡瑜珈課」，68歲婦人「阿蓮姐」去年車禍走路跛腳，參與崇仁護專瑜開設的珈伸課，半年多來走路逐漸正常，她盼繼續上課；此站今啟用，考量疫情預計收30人以下。

中華聖母基金會表示，崇仁站場地原為崇仁護專附設幼兒園，附幼廢校後，目前1、2樓皆為長照活動空間，2樓有多個瑜珈墊，未來會加裝電梯；提供關懷訪視、電話問安、健康促進活動、預防失能失智照護等照護，共餐的服務部分，則與聖馬爾定醫院合作，由營養師規畫設計菜單。

嘉市長黃敏惠今出席崇仁站的開幕，義市目前成立社區照顧關懷據點共37個單位，此站為文雅里、長竹里、盧厝里的首個社區C據點，得天獨厚有醫院、學校資源；中華聖母基金會董事長陳美惠說，崇仁護專設有老人服務事業管理科，學生更有機會接近長輩，達青銀共融。

68歲阿蓮姐去年騎機車車禍，行走無法跨大步，爬樓梯也困難，當時崇仁護專進行「大學社會責任實踐計畫」推瑜珈課，阿蓮姐透露，得知後便想說在家裡也是痛，就當作復健，「一開始會痛，能做多少就多少」，現正常走路，更能爬山。

黃敏惠今天看著阿蓮姐做類似「棒式」運動，不斷讚賞；瑜珈課老師、崇仁護專老人服務事業管理科主任楊筱慧說，長輩常因肌耐力不足，不慎跌倒恐又撞到頭，設計1個小時課程，包含暖身，及3種肌肉訓練，有腿部、肚子核心、手部，皆和物理治療師討論過。