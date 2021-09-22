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價比黃金高！台南「二手家具」讓小姐妹露出幸福笑容

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市做工行善團將整理好的上、下舖雙人床，送給南投埔里案主家，二位孫女高興不已露出幸福的笑容，令志工覺得所做的事很有意義。圖／勞工局提供
台南市做工行善團將整理好的上、下舖雙人床，送給南投埔里案主家，二位孫女高興不已露出幸福的笑容，令志工覺得所做的事很有意義。圖／勞工局提供

台南市做工行善團成立8年已完成房屋修繕快150戶，但弱勢民眾家裡連家具都缺乏，甚至是不堪使用的情形，去年開始有建構「二手倉庫」的發想，將原本為環保局資源回收場的隆田陸橋下方空間，改造成二手家具的儲藏基地，志工利用假日整修二手家具，再送給有需要的人，不只把垃圾變黃金。勞工局長王鑫基表示，之前把一組整修好的上下鋪兒童床二手家具，送給南投埔里修繕戶的一對小姊妹時，兩人露出幸福的笑容，令人覺得真是比黃金還有價值。

王鑫基表示，二手家具有了專屬的儲放空間後，外界捐贈的舊家具也能在此空間讓志工進行修復、上漆保存，實踐市長黃偉哲垃圾變黃金的構想，也讓二手家具更富有溫暖與意義。市府團隊也陸續媒合環保局藏金閣課桌椅、台南大學附設中小學圖書館汰換的書桌椅、檔案櫃以及書櫃等。

市長黃偉哲市長繼2020年12月協助媒合大批台積電員工宿舍床墊組後，再度媒合麻豆新樓醫院、柳營農會等單位捐贈衣櫃、床組、桌椅等二手家具物資。台南市木工業職業工會及油漆工程業職業工會等志工整理和修復，將書櫃改為衣櫃、書報架改為鞋櫃，把一件件廢棄家具注入夢想巧思再創生命，讓二手家具化腐朽神奇。整備好的家具，台南市勞工志願服務協會志工為家具進行封膜再存放，隨時提供分贈。

今年春節前市長黃偉哲到安平區探視獨居老人，看到老人長年睡涼椅相當不捨，責成勞工局幫老人有個睡覺的床，志工在除夕將整理好的床鋪等傢俱送過去時，該獨居老人感激不已說十幾年來沒有睡過這麼舒適的床鋪，過得這樣的好年節。

王鑫基表示，二手傢俱原本是單位或市民淘汰不用的大型廢棄物，甚至可能是有礙市容觀瞻的垃圾，但在修繕團隊志工等民間單位的協助，不論是修復家具或是媒合二手家具的捐贈，都讓各界愛心捐贈的二手家具有了新生命。轉念之間，垃圾變成無限能量、給予無限溫暖，這正是價比黃金高！

勞工局二手家具嘉惠的對象包含有身心障礙者、原住民、邊緣戶、獨居老人等弱勢市民朋友，在做工行善團志工進行房屋修繕的同時，勞工局會視案家需要贈予床組、衣櫥、電視櫃、書桌椅等二手家具，一同將志工的溫暖以及各界團體捐贈的愛心化作祝福，讓更多有愛的二手家具能回饋給社會上需要的家庭。

台南市做工行善團設有二手家具倉庫，各界捐贈的家具由志工利用假日前往修繕再送給有需要的家庭。圖／勞工局提供
台南市做工行善團設有二手家具倉庫，各界捐贈的家具由志工利用假日前往修繕再送給有需要的家庭。圖／勞工局提供
台積電回收的床組經二手家具志工整理好的送到鹽水區歡雅里案主家。圖／勞工局提供
台積電回收的床組經二手家具志工整理好的送到鹽水區歡雅里案主家。圖／勞工局提供
台南市安平區一獨居老人長年只能睡涼椅令人不捨。圖／勞工局提供
台南市安平區一獨居老人長年只能睡涼椅令人不捨。圖／勞工局提供

獨居老人 勞工局

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