價比黃金高！台南「二手家具」讓小姐妹露出幸福笑容

台南市做工行善團成立8年已完成房屋修繕快150戶，但弱勢民眾家裡連家具都缺乏，甚至是不堪使用的情形，去年開始有建構「二手倉庫」的發想，將原本為環保局資源回收場的隆田陸橋下方空間，改造成二手家具的儲藏基地，志工利用假日整修二手家具，再送給有需要的人，不只把垃圾變黃金。勞工局長王鑫基表示，之前把一組整修好的上下鋪兒童床二手家具，送給南投埔里修繕戶的一對小姊妹時，兩人露出幸福的笑容，令人覺得真是比黃金還有價值。

王鑫基表示，二手家具有了專屬的儲放空間後，外界捐贈的舊家具也能在此空間讓志工進行修復、上漆保存，實踐市長黃偉哲垃圾變黃金的構想，也讓二手家具更富有溫暖與意義。市府團隊也陸續媒合環保局藏金閣課桌椅、台南大學附設中小學圖書館汰換的書桌椅、檔案櫃以及書櫃等。

市長黃偉哲市長繼2020年12月協助媒合大批台積電員工宿舍床墊組後，再度媒合麻豆新樓醫院、柳營農會等單位捐贈衣櫃、床組、桌椅等二手家具物資。台南市木工業職業工會及油漆工程業職業工會等志工整理和修復，將書櫃改為衣櫃、書報架改為鞋櫃，把一件件廢棄家具注入夢想巧思再創生命，讓二手家具化腐朽神奇。整備好的家具，台南市勞工志願服務協會志工為家具進行封膜再存放，隨時提供分贈。

今年春節前市長黃偉哲到安平區探視獨居老人，看到老人長年睡涼椅相當不捨，責成勞工局幫老人有個睡覺的床，志工在除夕將整理好的床鋪等傢俱送過去時，該獨居老人感激不已說十幾年來沒有睡過這麼舒適的床鋪，過得這樣的好年節。

王鑫基表示，二手傢俱原本是單位或市民淘汰不用的大型廢棄物，甚至可能是有礙市容觀瞻的垃圾，但在修繕團隊志工等民間單位的協助，不論是修復家具或是媒合二手家具的捐贈，都讓各界愛心捐贈的二手家具有了新生命。轉念之間，垃圾變成無限能量、給予無限溫暖，這正是價比黃金高！

勞工局二手家具嘉惠的對象包含有身心障礙者、原住民、邊緣戶、獨居老人等弱勢市民朋友，在做工行善團志工進行房屋修繕的同時，勞工局會視案家需要贈予床組、衣櫥、電視櫃、書桌椅等二手家具，一同將志工的溫暖以及各界團體捐贈的愛心化作祝福，讓更多有愛的二手家具能回饋給社會上需要的家庭。