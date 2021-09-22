中秋激情過後 南市海岸熱區清出8.5公噸垃圾

中秋連假結束，熱門景點因民眾施放爆竹煙火，環境大受影響，台南市環保局稽查人員總計在熱區針對深夜違規施放煙火的民眾開出9張罰單，在安平區、南區海濱景點共清理8.5公噸垃圾。

環保局統計，18日至22日黃金海岸、觀汐平台、林默娘公園、億載金城等一帶，勸導民眾晚上10時以後勿燃放煙火共225次，其中黃金海岸100次最多，其次是觀汐平台72次。4天共計開出9張告發單，昨天開了3張。

昨天是中秋節，民眾把握假期最後1天，在濱海地區大放煙火，炮聲四起，吵雜的情況較前幾日更甚，附近居民苦不堪言。環保稽查人員勸導、取締過程要堅守立場，態度上還要顧慮到民眾的感受，相當難為。之後警方、海巡署人員也來聯合稽查及勸導，情況才有所改善。

4天假期裡黃金海岸、觀汐平台、林默娘公園等一帶共清出8.5公噸垃圾，20日的垃圾量最多共3.5公噸。在所有景點裡以觀汐平台的量最多，4天2.4 公噸。