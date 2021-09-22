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長庚生醫購地嘉縣馬稠後後期園區 第3次標售搶標競爭
嘉義縣政府自力開發的馬稠後後期產業園區，土地面積343.8公頃，由縣府與台糖合作開發，縣府分回可售產業用地約111公頃，園區規畫國內第一個「智慧健康照護科技園區」以及「智慧機械園區」做發展主軸，長庚生醫購地5千坪，計畫建廠生產藥品及醫材；目前園區辦理第3次標售。
馬稠後產業園區分前、後期，前期開發完成設廠，後期園區土地坵塊正進行第3次公告標售，累計後期園區售出41％、42.9公頃土地，已有40家廠商進駐；翁章梁上午由經濟發展處長江振瑋陪同，視察園區公共設施工程進度，聽取開發簡報。
園區公共工程受8月豪大雨影響，工程進度落後0.3%，翁章梁說，已標得土地廠商的土地取得及建廠需求，縣府會以最大誠意配合各項行政作業，鄉親最大期待就是馬稠後園區如期如質完工，後期園區在土地陸續完成標售後，工程加緊趕工，雖然近期原物料大幅波動，少部分工程延遲，但整體進度符合預期，縣府將督促開發商加快腳步，以最快速度配合廠商設廠需求。
後期坵塊預計分4次標售，目前已完成2次標售作業，第3次標售總面積約37.45公頃，分別規畫41筆大中小坵塊，9月7日公告次日起至10月22日受理，售地平均每坪4萬6500元，目前每塊售地都有廠商競標。
經發處指出，馬稠後產業園區後期2025年中完成開發及廠商進駐投產，可提供300家廠商進駐，創造2萬個就業機會。公告標售作業下載網址：嘉縣府工商服務投資網http://invest.cyhg.gov.tw或洽電：經濟發展處開發科: 嘉縣太保市祥和一路東段1號；電話：05-3622412；馬稠後園區服務中心:（05） 3621810、3621811。
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