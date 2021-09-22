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路平投入逾千萬 新營民生路等3要道將刨鋪施工

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府針對新營民生、東興、東學路辦理路平方案，將投入千萬元本月25日起進行道路刨鋪施工，工務局公布施工區域、時間。圖／台南市政府工務局提供
台南市政府針對新營民生、東興、東學路辦理路平方案，將投入千萬元本月25日起進行道路刨鋪施工，工務局公布施工區域、時間。圖／台南市政府工務局提供

台南市政府投入千萬元，針對新營民生、東興、東學等3條要道辦理路平方案，本月25日起進行道路刨鋪施工，希望還給用路人更平坦的用路環境。

台南市政府工務局說，這次施工範圍為新營區民生路（金華路口至長榮路）、東興路（民治路至東興八街）及東學路，上述範圍往來車流量大，長久以來導致路面龜裂、凹凸不平，且近年因污水工程施工，路面許多區塊修補，既不美觀也影響行車品質及用路人安全。

工務局一併將3路段納入今年路平工程辦理改善，同時要求各管線單位配合將人手孔一併下地共283座，25日起進行道路刨鋪施工，計畫工程改善總長度約,451公尺，計畫路寬分別約17.9、13及12.8公尺，總經費約1068萬3千元。

工務局說，工程包含人手孔蓋下的地、路基改善及路面高程調整平順並同鋪面改善等作業;，其中AC路面刨鋪施工時間，東學路為本月25、26日，民生路(金華路至長榮路)27至29日、東興路（民治路至東興八街）10月2、3日進行，施工期間皆採半半施工，屆時採單向封閉，另一向車道調撥單向通行，以降低交通影響；工程若遇雨天將順延進場施作。

長榮 污水

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