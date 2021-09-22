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節點有撇步 民雄獲2020嘉義節點王
台灣電力公司公布2020年全國縣市節電冠軍地圖，嘉義縣民雄鄉獲全縣第一，台電嘉義區營業處處長許一女，今到民雄鄉公所頒獎，由民雄鄉長何嘉恒代表受獎，何嘉恒表示，公所除採用LED燈具，且轄區有民雄森林公園等7大公園，鼓勵鄉親多到戶外及公園散步運動，節電又促進健康。
許一女表示，2020年節電競賽，是由各縣市住宅、小商家等民生用電戶自行到台電登錄參加，其中嘉義縣民雄鄉用戶累計戶數3萬7810戶，節電度數405萬餘度，節電占比23.51%，嘉義市西區用戶累計節電戶數6萬9705戶，節電度數752萬餘度，節電占比52.82%，成為嘉義區節電王。
因應居家防疫，台電也提供「居家抗夏」節電撇步，建議選用變頻空調，將溫度設於26至28度，搭配循環扇與百葉窗簾等且每2周清洗一次濾網，可加快室內降溫並減少耗能。
而防疫期間在家開伙時間變多，台電嘉義區也建議可用白醋或檸檬清潔電鍋外鍋底部污漬水垢，才不會影響電鍋發熱效率，有效加熱食物。另，以快煮壺搭配保溫瓶取代電熱水瓶、調低洗澡熱水器溫度或是關閉免治馬桶暖座功能等，都能讓防疫宅在家也可兼顧舒適與合理用電。
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