節點有撇步 民雄獲2020嘉義節點王

台灣電力公司公布2020年全國縣市節電冠軍地圖，嘉義縣民雄鄉獲全縣第一，台電嘉義區營業處處長許一女，今到民雄鄉公所頒獎，由民雄鄉長何嘉恒代表受獎，何嘉恒表示，公所除採用LED燈具，且轄區有民雄森林公園等7大公園，鼓勵鄉親多到戶外及公園散步運動，節電又促進健康。

許一女表示，2020年節電競賽，是由各縣市住宅、小商家等民生用電戶自行到台電登錄參加，其中嘉義縣民雄鄉用戶累計戶數3萬7810戶，節電度數405萬餘度，節電占比23.51%，嘉義市西區用戶累計節電戶數6萬9705戶，節電度數752萬餘度，節電占比52.82%，成為嘉義區節電王。

因應居家防疫，台電也提供「居家抗夏」節電撇步，建議選用變頻空調，將溫度設於26至28度，搭配循環扇與百葉窗簾等且每2周清洗一次濾網，可加快室內降溫並減少耗能。